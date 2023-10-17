Ізраїль не розпочне військову наземну операцію в Секторі Гази, поки Джо Байдена перебуватиме із візитом у країні.

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Байден прибуде до Ізраїлю 18 жовтня

Видання Der Spiegel зазначає, що з'являється "все більше ознак" того, що операція ЦАХАЛ у Секторі Гази не розпочнеться доти, доки Байден не завершить свою поїздку солідарності до країни.

За даними Der Spiegel, майже неможливо, щоб Ізраїль "виступив проти Байдена щодо розміщення наземних військ під час його візиту".

Очікується, що Байден прибуде до Ізраїлю 18 жовтня. Під час свого візиту американський лідер зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час свого візиту до Ізраїлю Байден "почує від Ізраїлю, як він проводитиме свої операції таким чином, щоб звести до мінімуму жертви серед цивільного населення та забезпечити надходження гуманітарної допомоги до цивільних осіб у Газі".

Байден "зважує" візит до Ізраїлю