Ізраїль не розпочне військову наземну операцію в Секторі Гази, поки Джо Байдена перебуватиме із візитом у країні.
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Байден прибуде до Ізраїлю 18 жовтня
Видання Der Spiegel зазначає, що з'являється "все більше ознак" того, що операція ЦАХАЛ у Секторі Гази не розпочнеться доти, доки Байден не завершить свою поїздку солідарності до країни.
За даними Der Spiegel, майже неможливо, щоб Ізраїль "виступив проти Байдена щодо розміщення наземних військ під час його візиту".
Очікується, що Байден прибуде до Ізраїлю 18 жовтня. Під час свого візиту американський лідер зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час свого візиту до Ізраїлю Байден "почує від Ізраїлю, як він проводитиме свої операції таким чином, щоб звести до мінімуму жертви серед цивільного населення та забезпечити надходження гуманітарної допомоги до цивільних осіб у Газі".
Байден "зважує" візит до Ізраїлю
- Як пише Politico, поїздка Байдена залежить від ситуації з безпекою в Ізраїлі та розвитком війни.
- Politico з посиланням на анонімні джерела пише, що терористи ХАМАС можуть завдати "провокаційного удару" під час імовірного візиту Байдена в Єрусалим.
- Один з представників адміністрації президента США заявив, що у Вашингтоні "зважують" цю пропозицію про відвідування Ізраїлю.
- Нетаньягу запросив Байдена в Ізраїль під час телефонної розмови, коли вони обговорювали напад ХАМАС.
- Нещодавно повідомлялося, що президент Володимир Зеленський теж може приїхати в Ізраїль з візитом солідарності. Однак, за даними ізраїльських ЗМІ, Ізраїль відповів відмовою, мовляв, зараз візит Зеленського "не на часі".