Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Окрім цього, Байден також відвідає Йорданію.

Важливо Глава Пентагону прибув в Ізраїль перед наземною операцією ЦАХАЛ

Байден їде в Ізраїль

За словами Блінкена, під час свого візиту до Ізраїлю Байден "почує від Ізраїлю, як він проводитиме свої операції таким чином, щоб звести до мінімуму жертви серед цивільного населення та забезпечити надходження гуманітарної допомоги до цивільних осіб у Газі".

Також американський лідер підтвердить солідарність Сполучених Штатів з Ізраїлем і "непохитну відданість його безпеці".

Байден знову чітко дасть зрозуміти, як він однозначно робив після вбивства ХАМАС понад 1400 осіб, зокрема щонайменше 30 американців, що Ізраїль має право і справді зобов’язаний захищати свій народ від ХАМАС та інших терористів і запобігати майбутнім атакам,

– заявив Блінкен.

Він наголосив, що Байден також продовжуватиме тісно співпрацювати з ізраїльськими партнерами, щоб забезпечити звільнення заручників, захоплених ХАМАС, зокрема чоловіків, жінок, маленьких дітей, тих, хто пережив Голокост, і американських громадян.

"Президент Байден отримає вичерпну інформацію щодо військових цілей і стратегії Ізраїлю", – додав дипломат.

Окрім візиту в Ізраїль, Байден також відвідає Йорданію – найближчого важливого союзника США. Там він зустрінеться з критичною групою лідерів Близького Сходу, включаючи короля Йорданії Абдаллу II, президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі та президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса.

Основна увага під час візиту Байдена в Йорданію буде зосереджена на гуманітарній допомозі на тлі поглиблення кризи.

Чи поїде Зеленський в Ізраїль

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський може приїхати в Ізраїль з візитом солідарності.

Згодом посол України заявив, що наразі він не може коментувати інформацію щодо планів Зеленського відвідати Ізраїль. За його словами, поїздки нашого лідера – не є предметом суспільного обговорення під час війни.

Втім, є зацікавленість у тому, щоб візит Зеленського до Ізраїлю відбувся, але лише максимально безпечно та ефективно для обох держав.