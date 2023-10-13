Остін прибув до Тель-Авіва, де у нього запланована зустріч з ізраїльським колегою, військовим кабінетом Ізраїлю і прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

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Остін проведе зустрічі з військовими Ізраїлю

У Тель-Авіві Остіна зустрів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант. Перед візитом глави Пентагону стало відомо, що Остін чекає на детальну розмову з ізраїльськими лідерами про їхнє оперативне планування і цілі конфлікту у відповідь на жорстоку атаку ХАМАС.

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Остін прагне побачити деякі види американської зброї та допомоги, яку Вашингтон оперативно надав Ізраїлю у перший тиждень війни з бойовим угрупованням ХАМАС.

Остін став другим високопоставленим представником США, який відвідав Ізраїль за два дні. Його візит із Брюсселя, де він брав участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО, відбувся за день після того, як 12 жовтня до регіону прибув держсекретар Ентоні Блінкен.

Блінкен, як пише AP, продовжує активну близькосхідну дипломатію, намагаючись запобігти розширенню регіонального конфлікту.

Візит Остіна відбувся у той момент, коли ізраїльські військові наказали сотням тисяч жителів міста Газа евакуюватися "для їхньої власної безпеки і захисту" напередодні очікуваного наземного наступу Ізраїлю.

У відповідь на це керівництво ХАМАС закликало палестинців "залишатися непохитними у своїх будинках і стійко протистояти Ізраїлю".

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