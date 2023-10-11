Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський розповів 24 Каналу, які очікування від візиту та які завдання ставить перед собою Блінкен. На його думку, ХАМАС розв'язав війну проти Ізраїлю з метою знищення євреїв.

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Ціль візиту

Візит американського високопосадовця в Ізраїль це насамперед прояв солідарності та підтримки країни. Звісно, будуть обговорюватися конкретні питання безпеки Ізраїлю, американської допомоги й звільнення заручників.

Нині в руках терористів перебуває понад сто ізраїльтян, серед них жінки та діти. Звільнення заручників – це одне з найгостріших питань, яке стоїть перед Ізраїлем. Бойовики ХАМАС насильно утримують й мешканці інших країн, зокрема й Сполучних Штатів.

Важливо! Армія оборони Ізраїлю та МЗС країни оприлюднили список держав і громадян, які були вбиті, захоплені або зникли безвісти. Кількість захоплених ізраїльтян та іноземних громадян перевищує 200 осіб.

"Для США це дуже важливе питання. Ми будемо робити все для того, щоб звільнити заручників. Як це відбудеться поки що не можу сказати", – сказав Бродський.

Ізраїль розпочав контртерористичну операцію. Зараз ЦАХАЛ займається знищенням інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази. Втім, питання заручників однозначно стоїть одним з перших на порядку денному як ізраїльського керівництва, так і Сполучених Штатів.

З якою метою Блінкен їде до Ізраїлю та які питання розв'язуватиме: дивіться відео

Як зупинити масштабування тероризму

Ізраїль самотужки не впорається з загрозою терору. Ізраїльтяни зможуть відновити свою безпеку й перемогти терористів, але глобально з загрозою терору світ зможе впоратися тільки разом.

Я закликаю всі країни, зокрема й Україну, оголосити ХАМАС терористичною організацією як це зробив Європейський Союз й багато інших країн. Я думаю, що зараз для цього не потрібно ніяких доказів й аргументів. Все й так видно та зрозуміло. Мова іде про терористів, які повністю втратили будь-який людський вигляд,

– зазначив посол Ізраїлю в Україні.

Сьогодні як ніколи важлива міжнародна підтримка боротьби з терором і в цьому сенсі Ізраїль розраховує на Україну. Бродський подякував українцям і керівництву країни за беззастережну підтримку Ізраїлю.

Українці в Ізраїлі