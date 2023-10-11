Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський розповів 24 Каналу, які очікування від візиту та які завдання ставить перед собою Блінкен. На його думку, ХАМАС розв'язав війну проти Ізраїлю з метою знищення євреїв.
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Ціль візиту
Візит американського високопосадовця в Ізраїль це насамперед прояв солідарності та підтримки країни. Звісно, будуть обговорюватися конкретні питання безпеки Ізраїлю, американської допомоги й звільнення заручників.
Нині в руках терористів перебуває понад сто ізраїльтян, серед них жінки та діти. Звільнення заручників – це одне з найгостріших питань, яке стоїть перед Ізраїлем. Бойовики ХАМАС насильно утримують й мешканці інших країн, зокрема й Сполучних Штатів.
"Для США це дуже важливе питання. Ми будемо робити все для того, щоб звільнити заручників. Як це відбудеться поки що не можу сказати", – сказав Бродський.
Ізраїль розпочав контртерористичну операцію. Зараз ЦАХАЛ займається знищенням інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази. Втім, питання заручників однозначно стоїть одним з перших на порядку денному як ізраїльського керівництва, так і Сполучених Штатів.
З якою метою Блінкен їде до Ізраїлю та які питання розв'язуватиме: дивіться відео
Як зупинити масштабування тероризму
Ізраїль самотужки не впорається з загрозою терору. Ізраїльтяни зможуть відновити свою безпеку й перемогти терористів, але глобально з загрозою терору світ зможе впоратися тільки разом.
Я закликаю всі країни, зокрема й Україну, оголосити ХАМАС терористичною організацією як це зробив Європейський Союз й багато інших країн. Я думаю, що зараз для цього не потрібно ніяких доказів й аргументів. Все й так видно та зрозуміло. Мова іде про терористів, які повністю втратили будь-який людський вигляд,
– зазначив посол Ізраїлю в Україні.
Сьогодні як ніколи важлива міжнародна підтримка боротьби з терором і в цьому сенсі Ізраїль розраховує на Україну. Бродський подякував українцям і керівництву країни за беззастережну підтримку Ізраїлю.
Українці в Ізраїлі
- Зараз на території Ізраїлю перебуває приблизно 700 українців, які не можуть виїхати з країни через скасовані авіарейси. Також 170 громадян України заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази.
- Внаслідок війни в Ізраїлі загинуло троє громадян України. Також відомо про дев'ять поранених. Нараз їхній стан та місця госпіталізації уточнюються. Ще шестеро українців вважаються зниклими безвісти.
- В одному з інтерв'ю президент Володимир Зеленський сказав, що країна-агресор Росія підтримує операції терористичного угруповання ХАМАС проти Ізраїлю.