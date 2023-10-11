Понад сотня українців ще перебувають у Секторі Гази. Виїхати звідти ще важче, ніж з Ізраїлю. Про це пише 24 Канал.
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Ізраїль хочуть покинути близько 700 українців
Наразі близько 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси. У МЗС повідомили, що спільно з Офісом Президента та посольством в Ізраїлі працюють цілодобово, щоб повернути наших громадян.
Згодом українська сторона повідомить деталі тим, хто вже звернувся до українського посольства.
Україна шукає шляхи, як вивезти українців з Сектору Гази
У МЗС також повідомили, що наразі 170 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази.
Оперативний штаб МЗС, українські посольства в регіоні, інші причетні відомства України опрацьовують можливі шляхи виїзду,
– сказали у відомстві.
Але там додали, що водночас ситуація ускладнюється активними бойовими діями.
Наразі відомо про гибель 3 українців в Ізраїлі
- 11 жовтня підтвердилася інформація про те, що в Ізраїлі загинув ще один українець. Тож загальна кількість громадян України, які загнули внаслідок нападу ХАМАС, зросла до трьох.
- Також відомо про 9 поранених. Їхній стан та місця госпіталізації уточнюються.
- На жаль, ще 6 українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати у співпраці з ізраїльськими правоохоронцями.