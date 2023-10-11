Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський розповів 24 Каналу, чого намагаються досягнути терористи в Ізраїлі. На жаль, як і російські загарбники, вони не гребують нічим для цинічної мети.

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Головна ціль ХАМАС

Президент США Джо Байден заявив, що мета ХАМАС – це знищення євреїв, а тому таким вчинкам не може бути виправдання. Водночас, додав Байден, ХАМАС не представляє інтереси усіх мешканців Палестини.

З цим погоджується і посол Ізраїлю в Україні.

У ХАМАС завжди одна ціль – знищили Ізраїль, знищити євреїв. Ви бачили, які звірства і теракти вони вчиняли. Це нелюди,

– наголосив Міхаель Бродський.

Однак є режими, які підтримують дії ХАМАС. Зокрема, мовиться про іранський режим. Крім того, що Іран також не приховує намірів знищити Ізраїль, він також не хотів допустити налагодження дипломатичних стосунків з Саудівською Аравією.

"Загалом вони хотіли дестабілізувати ситуацію на Ближньому Сході, розв'язавши там повномасштабну війну. І власне, вплинути на все те, що відбувається у світі, бо сьогодні усе взаємопов'язано", – пояснив посол Ізраїлю.

Як і ситуація в Україні впливає на Ближній Схід, так і навпаки – ситуація на Ближньому Сході впливає на війну в Україні, Європу і Сполучені Штати Америки.

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Гуманітарна ситуація в Секторі Гази

Як і Джо Байден, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що варто розмежовувати палестинський народ і бойовиків ХАМАС. Тож Палестинську адміністрацію планують й надалі фінансово підтримувати у Євросоюзі.

Ми обговорюємо це з Європейським Союзом і зробимо все, щоб кошти, якщо їх направлять, будуть використані лише на гуманітарні цілі. Ми розуміємо, що гуманітарна ситуація в Секторі Гази ставатиме все складнішою, але й розуміємо, хто у цьому винен,

– зауважив Бродський.

ХАМАС, який фактично тримає в заручниках 2 мільйони жителів Сектора Гази, ще й прикривається цими людьми як живим щитом. Тож справді, звинувачення повинні лунати у бік терористів.

Додамо, що за даними місії ООН, більш як 200 тисяч людей вже виїхали з Сектора Гази. Зараз працюють над тим, щоб провести евакуацію іноземців з небезпечної зони. Там проживають й українці.

"Все, що від нас залежить, для того, щоб їх можна було евакуювати, ми зробимо. Щодо евакуації палестинців, які проживають в Секторі Гази, то це питання, які мають вирішувати з Єгиптом", – пояснив посол Ізраїлю.

Якщо Єгипет буде готовий прийняти біженців, кордони для постраждалих можуть відкрити. Очевидно, що кордони Ізраїлю будуть закритими.

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