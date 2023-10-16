Politico з посиланням на анонімні джерела пише, що терористи ХАМАС можуть завдати "провокаційного удару" під час імовірного візиту Байдена в Єрусалим, інформує 24 Канал.

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ХАМАС може готувати удар під час візиту Байдена в Ізраїль

Повідомляють, що американський президент може прибути до Ізраїлю вже цього тижня. Проте все залежатиме від ситуації в Ізраїлі та інтенсивності війни з ХАМАС.

Однак один з представників адміністрації президента США заявив, що у Вашингтоні "зважують" цю пропозицію про відвідування Ізраїлю.

Байден сказав помічникам, що зацікавлений у цьому, оскільки його присутність продемонструвала б сильну підтримку США після того, як ХАМАС убив понад 1300 ізраїльтян і взяв у заручники близько 150 осіб, зокрема американців,

– мовиться у повідомленні.

Нещодавній візит американських сенаторів до Ізраїлю підкреслив небезпеку того, що бойовики ХАМАС можуть готувати удар під час візиту Байдена.

Зверніть увагу! Група законодавців, до якої входив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, була змушена сховатися в бомбосховищі, коли завили сирени попередження. Однак зазначається, що минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін відвідали Ізраїль без істотних ускладнень.

Білий дім поки не підтвердив поїздку

Напередодні Reuters повідомило, що Нетаньягу запросив Байдена в Ізраїль під час телефонної розмови, коли вони обговорювали напад ХАМАС на Єрусалим.

Утім прессекретарка Ради національної безпеки Ендріенн Вотсон зазначила, що поїздок поки не планується.

Ми не маємо жодних оголошень щодо нових подорожей (президента – 24 Канал),

– зауважила Вотсон.

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