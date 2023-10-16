Politico со ссылкой на анонимные источники пишет, что террористы ХАМАС могут нанести "провокационный удар" во время вероятного визита Байдена в Иерусалим, информирует 24 Канал.

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ХАМАС может готовить удар во время визита Байдена в Израиль

Сообщается, что американский президент может прибыть в Израиль уже на этой неделе. Однако все будет зависеть от ситуации в Израиле и интенсивности войны с ХАМАС.

Однако один из представителей администрации президента США заявил, что в Вашингтоне "взвешивают" это предложение о посещении Израиля.

Байден сказал помощникам, что заинтересован в этом, поскольку его присутствие продемонстрировало бы сильную поддержку США после того, как ХАМАС убил более 1300 израильтян и взял в заложники около 150 человек, в том числе американцев.

– говорится в сообщении.

Недавний визит американских сенаторов в Израиль подчеркнул опасность того, что боевики ХАМАС могут готовить удар во время визита Байдена.

Обратите внимание! Группа законодателей, в которую входил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, была вынуждена укрыться в бомбоубежище, когда взвыли сирены предупреждения. Однако отмечается, что на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Израиль без существенных осложнений.

Белый дом пока не подтвердил поездку

Накануне Reuters сообщило, что Нетаньяху пригласил Байдена в Израиль во время телефонного разговора, когда они обсуждали нападение ХАМАС на Иерусалим.

Впрочем, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эндриен Уотсон отметила, что поездок пока не планируется.

У нас нет никаких объявлений о новых путешествиях (президента – 24 Канал),

– заметила Уотсон.

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