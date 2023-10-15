Байден планирует убедить Конгресс, где большинство республиканцев, выступающих за уменьшение поддержки Киева, согласовать общий пакет помощи для Украины и Израиля. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

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Больше, чем ожидалось

В ходе общения с журналистами Салливан рассказал, что для Украины и Израиля администрация Байдена действительно хочет выделить общий пакет помощи. Советник уточнил, что сумма пакета будет значительно больше 2 миллиардов долларов.

Пакет обязательно будет содержать необходимое военное оборудование для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности в Украине, а также для помощи Израилю, чтобы тот защил себя в борьбе с врагом,

– заявил чиновник.

Байден хочет оказать помощь Украине одним крупным пакетом

По данным СМИ, президент США стремится выделить для Украины один большой пакет военной помощи на целый год на сумму от 50 до 100 миллиардов долларов. Таким образом, будет проще получить "зеленый свет" в Конгрессе. Ведь каждое решение о принятии очередного пакета стало даваться очень тяжело на фоне предстоящих выборов.

Кроме того, администрация Байдена намеренно предложила объединить пакеты помощи для Израиля и Украины, надеясь получить голоса конгрессменов, поддерживающих Израиль, однако желающих снизить поддержку Киева.

Одновременная помощь Украине и Израилю: позиция США