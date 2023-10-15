Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс, отметив, что принять решение одним пакетом значительно легче, чем выделять понемногу в течение длительного времени. Особенно, когда каждый вопрос о выделении бюджета в США является максимально политическим накануне выборов.
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Украина становится заложником внутриполитического контекста
Как подчеркнул Ференс, республиканцам "не на руку" ситуация, когда демократы демонстрируют, что могут выделять большие деньги и принимать серьезные решения. Именно поэтому вопрос военной помощи в Украине является заложником внутриполитического контекста.
Соответственно, администрация Байдена понимает угрозы, поэтому предложила формулу, чтобы одним пакетом принять решение о военной помощи. А также – там придумывают разные варианты, чтобы все-таки принять все это.
Администрация Байдена предложила формулу, чтобы пакетом принять решение, привязывая все к поддержке Израиля. Израиль – это нечто святое для США. Особенно лобби еврейское мощное. Потому нормальное предложение. Важно, что это реализовали. Не исключено, что республиканцы будут подчеркивать, чтобы решения принимали раздельно,
– отметил Ференс.
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Военная помощь Украине: коротко
- Недавно президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Одессе. Они пообещали передать дополнительные ракеты к ЗРК Patriot.
- Также Зеленский заметил, что переговоры с международными партнерами по ПВО сложны. Тем не менее некоторые государства все же готовы передать дополнительные зенитные ракетные комплексы на зиму.
- Великобритания также анонсировала передачу систем для борьбы с беспилотниками. Речь идет о MSI-DS Terrahawk Paladin.