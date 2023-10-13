Переговоры о системах ПВО для Украины довольно нелегкие. В частности, некоторые страны пообещали предоставить ПВО специально на зимний период. Детали об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Одессе.
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Некоторые системы ПВО будут в Украине исключительно зимой
В значительной степени защита от российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины зависит от количества средств противовоздушной обороны, которые получится получить нашей стране.
"Мы работаем над увеличением количества (систем ПВО – 24 Канал), у нас есть мощный план того, что нам нужно. И у наших партнеров это есть: и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в странах Азии", – отметил Владимир Зеленский.
Президент добавил, что у Украины есть подробное видение защиты своих территорий от ударов России. Однако довольно непросто воплотить его в жизнь. В то же время хорошие новости есть.
Каждый месяц у нас добавляются системы (ПВО – 24 канал). У нас есть мультисистема: в некоторые государства мы обращаемся, чтобы нам предоставили системы на зимний период, потому что их мало. Есть системы, которые придут и будут у нас, а есть те, которые мы ищем и нашли для зимнего периода,
– подчеркнул Зеленский.
Следует также отметить, что во время визита премьер-министра Нидерландов в Одессу было объявлено о дополнительной военной помощи. В частности, говорится и о ракетах к системам Patriot.
Благодаря партнерам, помогающим усилить украинскую ПВО, удастся лучше защитить и зерновой коридор, и энергетику.
Пресс-конференция Владимира Зеленского и Марка Рютте в Одессе
Усиление украинской ПВО перед зимой: что известно
- Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в преддверии зимы в Украине увеличат количество мобильных огневых групп для противодействия российским дронам. Состояние противовоздушной обороны и защиту от будущих атак на энергетику обсуждали вместе с Командующим Воздушными силами генерал-лейтенантом Николаем Олещуком.
- В рамках нового "Рамштайна" Великобритания объявила о передаче мобильных антидроновых систем ПВО Terrahawk Paladin. Их могут размещать у объектов критической инфраструктуры для защиты. Количество систем, которое поступит в Украину, неизвестно.
- Кроме того, Румыния также поможет Украине с усилением противовоздушной обороны. Об этом удалось договориться во время визита Зеленского в Бухарест. Однако детали о сотрудничестве также не рассказали из соображений безопасности.