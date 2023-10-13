Параллельно со встречей с Рютте, президент заслушал власть и военное руководство Одесская область. Главным вопросом было также укрепление безопасности в регионе.

Смотрите также Россия может прибегнуть к энергетическому террору в больших масштабах, – Зеленский

Результаты встречи в Одессе

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 13 октября прибыл в Украину. Европейский лидер встретился с Владимиром Зеленским в Одессе, которая сейчас страдает российским террором. По итогам визита известно о важных решениях по украинской безопасности.

Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды будут способствовать усилению украинского ПВО. Также лидеры обсудили дальнейшие возможные шаги по коалиции F-16. Отдельной темой была безопасность кораблей в Черном море.

Во время встречи президент Украины также отмечал необходимость ускорения передачи замороженных активов России на восстановление Украины.

В Украине мы видим сопротивление, видим желание бороться, желание побеждать – как среди гражданских, так и военных. Сегодня мы были в порту Одессы и видели, как люди делают все возможное для того, чтобы сохранить и поддержать свою жизнь, и достигают в этом успеха.

заявил Рютте.