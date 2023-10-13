Паралельно зустрічі з Рютте президент заслухав в Одеській області місцеву владу та військове керівництво. Головним питанням було також посилення безпеки в регіоні.

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Результати зустрічі в Одесі

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 13 жовтня прибув до України. Європейський лідер зустрівся з Володимиром Зеленським в Одесі, яка зараз страждає від російського терору. Зокрема, лідери побували в порту Одеси й оглянули місця влучання російських ракет і дронів.

За підсумками візиту відомо про важливі рішення щодо української безпеки. Зеленський повідомив, що Нідерланди сприятимуть посиленню української ППО. Також лідери обговорили подальші можливі кроки щодо коаліції F-16.

Окремою темою була безпека кораблів у Чорному морі та функціонування альтернативних "зернових коридорів". Нідерланди сприятимуть захисту експорту української продукції та нададуть країні патрульні судна.

Важливо, щоб світ був єдиним і солідарним у захисті від терору та в підтримці наших зусиль із захисту людей, портів, зокрема Одеси, дунайських портів та загалом нашої чорноморської акваторії,

– наголосив Зеленський.

Під час зустрічі президент України також акцентував на необхідності прискорення передачі заморожених активів Росії на відбудову України. Також Зеленський у ході розмови вкотре нагадав про важливість посилення санкцій проти країни-агресорки.

Сам прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що бачив спротив, бажання боротися та перемагати – як серед цивільних, так і серед військових. Він наголосив, що розуміє, що з наближенням зими Росія захоче завдати якомога більше шкоди Україні. Всі прийняті рішення мають запобігти цьому.

Візит прем'єр-міністра Нідерландів в Одесу / Володимир Зеленський

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