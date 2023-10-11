Про це оголосило Міністерство оборони США. Це вже 48 транш обладнання, яке адміністрація Байдена надасть Україні із запасів Міноборони з серпня 2021 року.

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США оголосили про нову допомогу

Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, протитанкову зброю та інше обладнання, яке допоможе Україні протистояти російській агресії.

Цей пакет безпекової допомоги є важливим сигналом про незмінну відданість Сполучених Штатів підтримці українського народу перед обличчям російської агресії,

– повідомили в Міноборони США.

Цей пакет містить допомогу, раніше надану Україні у попередні фінансові роки в рамках президентських повноважень зі скорочення озброєнь, яка залишилася після процесу переоцінки PDA.

"Сполучені Штати залишаються відданими співпраці з членами Альянсу і партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою в найближчій перспективі, і адміністрація Байдена закликає Конгрес виконати свої зобов'язання перед народом України, ухваливши додаткове фінансування, щоб Україна і надалі мала все необхідне для захисту від жорстокої війни, яку обрала Росія", – мовиться у повідомленні.

У Міноборони США наголосили, що безпекова допомога Україні є розумною інвестицією в національну безпеку Сполучених Штатів. Адже вона допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримувати потенційну агресію в інших місцях, одночасно:

зміцнюючи оборонно-промислову базу США,

створюючи висококваліфіковані робочі місця для американців.

До нового пакета увійшли:

Ракети протиповітряної оборони AIM-9M;

Обладнання протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

Додаткові артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів;

Високоточні авіаційні боєприпаси;

Засоби радіоелектронної боротьби;

Ракети для ПТРК TOW;

ПТРК АТ-4;

Стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

Підривні боєприпаси для подолання перешкод;

Запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Зверніть увагу! Нещодавно у Білому домі запевнили, що попри відставку спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні допомогу.