Про це оголосило Міністерство оборони США. Це вже 48 транш обладнання, яке адміністрація Байдена надасть Україні із запасів Міноборони з серпня 2021 року.
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США оголосили про нову допомогу
Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, протитанкову зброю та інше обладнання, яке допоможе Україні протистояти російській агресії.
Цей пакет безпекової допомоги є важливим сигналом про незмінну відданість Сполучених Штатів підтримці українського народу перед обличчям російської агресії,
– повідомили в Міноборони США.
Цей пакет містить допомогу, раніше надану Україні у попередні фінансові роки в рамках президентських повноважень зі скорочення озброєнь, яка залишилася після процесу переоцінки PDA.
"Сполучені Штати залишаються відданими співпраці з членами Альянсу і партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою в найближчій перспективі, і адміністрація Байдена закликає Конгрес виконати свої зобов'язання перед народом України, ухваливши додаткове фінансування, щоб Україна і надалі мала все необхідне для захисту від жорстокої війни, яку обрала Росія", – мовиться у повідомленні.
У Міноборони США наголосили, що безпекова допомога Україні є розумною інвестицією в національну безпеку Сполучених Штатів. Адже вона допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримувати потенційну агресію в інших місцях, одночасно:
- зміцнюючи оборонно-промислову базу США,
- створюючи висококваліфіковані робочі місця для американців.
До нового пакета увійшли:
- Ракети протиповітряної оборони AIM-9M;
- Обладнання протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- Додаткові артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів;
- Високоточні авіаційні боєприпаси;
- Засоби радіоелектронної боротьби;
- Ракети для ПТРК TOW;
- ПТРК АТ-4;
- Стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- Підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- Запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше польове обладнання.