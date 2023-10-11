Голова Пентагону Ллойд Остін заявив 11 жовтня на брифінгу у Брюсселі, що США допоможуть Україні розвивати ВПС. Про це інформує 24 Канал.

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Що саме сказав голова Пентагону

Остін заявив, що його країна очолить коаліцію держав, які допомагають Україні у розвитку ПС ЗСУ.

І я з гордістю оголошую, що Сполучені Штати знову візьмуть на себе ініціативу і допоможуть очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком її Повітряних сил,

– сказав він.

За його словами, Данія та Нідерланди очолюватимуть цю коаліцію разом із США.

Остін заявив, що Вашингтон буде координувати свою діяльність з Україною та іншими партнерами. США хочуть зосередитися "на розвитку потенціалу українських винищувачів F-16".

Виступ голови Пентагона Ллойда Остіна: відео Софії Назаренко, 24 Канал

До слова, на кадрах можна побачити поруч із головою Пентагону Чарльза Брауна. Цей генерал тепер очолює Об'єднаний комітет начальників штабів США замість Марка Міллі, який пішов у відставку у вересні.



Ллойд Остін та Чарльз Браун на брифінгу / Фото Софії Назаренко, 24 Канал



Голова Пентагону запевнив Україну у підтримці з боку США / Фото Софії Назаренко, 24 Канал

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