Голова Пентагону Ллойд Остін заявив 11 жовтня на брифінгу у Брюсселі, що США допоможуть Україні розвивати ВПС. Про це інформує 24 Канал.

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Що саме сказав голова Пентагону

Остін заявив, що його країна очолить коаліцію держав, які допомагають Україні у розвитку ПС ЗСУ.

І я з гордістю оголошую, що Сполучені Штати знову візьмуть на себе ініціативу і допоможуть очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком її Повітряних сил,
– сказав він.

За його словами, Данія та Нідерланди очолюватимуть цю коаліцію разом із США.

Остін заявив, що Вашингтон буде координувати свою діяльність з Україною та іншими партнерами. США хочуть зосередитися "на розвитку потенціалу українських винищувачів F-16".

Виступ голови Пентагона Ллойда Остіна: відео Софії Назаренко, 24 Канал


Ллойд Остін та Чарльз Браун на брифінгу / Фото Софії Назаренко, 24 Канал


Голова Пентагону запевнив Україну у підтримці з боку США / Фото Софії Назаренко, 24 Канал

Останні новини про F-16 для України

  • Нещодавно міністрка оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомила, що її країна передасть нашій державі кілька винищувачів F-16 та допоможе українським пілотам їх опанувати. За її словами, Україна зможе отримати ці літаки з 2025 року.
  • Як повідомлялося раніше, Нідерланди можуть передати Україні F-16 у кінці 2024 року. Про це заявив посол Нідерландів при НАТО Тійс ван дер Плас.
  • Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що спочатку українські пілоти вчаться на автотренажерах. Потім вони будуть літати на F-16 разом з інструкторами. Тільки після цього захисникам нашого неба дозволять самостійно керувати цими винищувачами.