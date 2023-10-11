Голова Пентагону Ллойд Остін заявив 11 жовтня на брифінгу у Брюсселі, що США допоможуть Україні розвивати ВПС. Про це інформує 24 Канал.
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Що саме сказав голова Пентагону
Остін заявив, що його країна очолить коаліцію держав, які допомагають Україні у розвитку ПС ЗСУ.
І я з гордістю оголошую, що Сполучені Штати знову візьмуть на себе ініціативу і допоможуть очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком її Повітряних сил,
– сказав він.
За його словами, Данія та Нідерланди очолюватимуть цю коаліцію разом із США.
Остін заявив, що Вашингтон буде координувати свою діяльність з Україною та іншими партнерами. США хочуть зосередитися "на розвитку потенціалу українських винищувачів F-16".
Виступ голови Пентагона Ллойда Остіна: відео Софії Назаренко, 24 Канал
Ллойд Остін та Чарльз Браун на брифінгу / Фото Софії Назаренко, 24 Канал
Голова Пентагону запевнив Україну у підтримці з боку США / Фото Софії Назаренко, 24 Канал
Останні новини про F-16 для України
- Нещодавно міністрка оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомила, що її країна передасть нашій державі кілька винищувачів F-16 та допоможе українським пілотам їх опанувати. За її словами, Україна зможе отримати ці літаки з 2025 року.
- Як повідомлялося раніше, Нідерланди можуть передати Україні F-16 у кінці 2024 року. Про це заявив посол Нідерландів при НАТО Тійс ван дер Плас.
- Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що спочатку українські пілоти вчаться на автотренажерах. Потім вони будуть літати на F-16 разом з інструкторами. Тільки після цього захисникам нашого неба дозволять самостійно керувати цими винищувачами.