Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 11 октября на брифинге в Брюсселе, что США помогут Украине развивать ВВС. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что именно сказал глава Пентагона

Остин заявил, что его страна возглавит коалицию государств, которые помогают Украине в развитии ВС ВСУ.

И я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты снова примут инициативу и помогут возглавить коалицию стран, работающих с Украиной над развитием ее Воздушных сил,

– сказал он.

По его словам, Дания и Нидерланды будут возглавлять эту коалицию вместе с США.

Остин заявил, что Вашингтон будет координировать свою деятельность с Украиной и другими партнерами. США хотят сосредоточиться на "развитии потенциала украинских истребителей F-16".

Выступление главы Пентагона Ллойда Остина: видео Софии Назаренко, 24 Канал



К слову, на кадрах можно увидеть рядом с главой Пентагона Чарльза Брауна. Этот генерал теперь возглавляет Объединенный комитет начальников штабов США вместо ушедшего в отставку в сентябре Марка Милли.

Ллойд Остин и Чарльз Браун на брифинге / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

Глава Пентагона заверил Украину в поддержке со стороны США / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

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