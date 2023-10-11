Новый Рамштайн состоится уже в среду, 11 октября. Ллойд Остин уже прибыл в столицу Бельгии, сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Будут продуктивные встречи
По прибытии Остин написал сообщение в твиттер, где выразил надежду на продуктивные встречи с партнерами. Он также отметил, что они прилагают совместные усилия для поддержки Украины.
Мы работаем вместе, чтобы поддержать борьбу Украины за защиту своего суверенитета и укрепление нашей коллективной безопасности как альянса НАТО,
– отметил глава Пентагона.
Ллойд Остин прибыл в Брюссель: смотрите видео от корреспондентки 24 Канала Софии Назаренко
Что Украина уже получила от "Рамштайна"
- Именно на встречах в форматах "Рамштайн" союзники оказывают Украине большую часть помощи. В частности, Германия 19 сентября объявила о новом пакете помощи для Украины. В частности, в него войдут 200 бронированных машин MRAP и боеприпасы минометов и артиллерии.
- Также в заявлении Минобороны Британии говорится, что глава оборонного ведомства страны Грант Шеппс после "Рамштайна" пообещал дополнительную поставку артиллерийских снарядов для Украины до конца года. В свою очередь руководитель штаба обороны Британии адмирал сэр Тони Радакин заявил, что "Путину стоит волноваться".
- Чехия, Дания и Нидерланды подписали протокол о намерениях по поводу будущих поставок техники и оружия Украине. Согласно документу, Чехия будет производить и модернизировать технику и оружие, а датчане и голландцы будут все оплачивать. Украина будет сообщать Чехии, в чем она нуждается, а чешские военно-промышленные компании будут подавать в Миноборону страны заявки на удовлетворение этих потребностей. После этого оборонное ведомство будет передавать смету Дании и Нидерландам.