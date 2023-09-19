Минобороны Германии пообещало предоставить Украине большой пакет поддержки на сумму около 400 миллионов евро. В ведомстве сообщили, что помощь оказывается там, где она наиболее необходима.

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Германия продолжает помогать Украине

В августе Германия уже поставила украинской системе противовоздушной обороны две пусковые установки Patriot и ракеты. Страна также намерена усилить ПВО нашего государства в будущем, предоставив, например, зенитные пушечные танки Gepard и зенитно-ракетные комплексы Iris-T.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Украина в новом пакете помощи от Германии получит:

200 боевых бронированных машин MRAP;

50 надводных дронов;

десятки тысяч снарядов разных калибров;

480 ракет АТ2;

системы разминирования и прочее.

Спасибо нашим союзникам,

– написал Ермак.

Генеральный инспектор Минобороны Германии Карстен Бреер отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Германии прошли обучение почти 7 тысяч украинских солдат. В настоящее время там учатся 900 военнослужащих ВСУ. Ожидается, что до конца текущего года страна подготовит 10 тысяч защитников.

"В настоящее время основное внимание уделяется подготовке управленческого персонала нижних тактических уровней, то есть командиров групп, командиров взводов и командиров рот", – говорится в сообщении.

Также продолжаются обучение пехотному батальону и разные курсы подготовки специалистов по инженерным и зенитным системам, а в конце месяца украинские специалисты по техническому обслуживанию Leopard 1A5 впервые пройдут обучение в Германии.

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Великобритания пообещала Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов

В заявлении Минобороны Британии говорится, что глава оборонного ведомства страны Грант Шэппс после "Рамштайна" пообещал дополнительную поставку артиллерийских снарядов для Украины до конца года.

Чтобы гарантировать, что у Украины есть все необходимое для защиты с приближением зимы, мы также определили, как Великобритания будет двигаться дальше в ближайшие месяцы в наших приоритетных сферах поддержки, в частности противовоздушной обороне, дальнобойном оружии и обучении.

– отметил министр.

В свою очередь руководитель штаба обороны Британии адмирал сэр Тони Радакин заявил, что "Путину стоит волноваться".

"Это ощутимая демонстрация неизменной решимости международного сообщества оказывать Украине военную поддержку, в которой она нуждается в течение зимы и до 2024 года", – отметил Радакин.

Согласно данным британского Минобороны, страна уже отправила Украине:

более 12 тысяч единиц противотанкового оружия,

300 тысяч артиллерийских боеприпасов,

тысячи ракет противовоздушной обороны,

самоходные артиллерийские установки,

более 200 тысяч единиц нелетального военного оборудования, в том числе одежда для экстремально холодной погоды, оборудование для обнаружения мин и генераторы промышленной мощности.

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Чехия, Дания и Нидерланды договорились о поставках оружия Украине

Чехия, Дания и Нидерланды подписали протокол о намерениях по поводу будущих поставок техники и оружия Украине. Согласно документу, Чехия будет производить и модернизировать технику и оружие, а датчане и голландцы будут все оплачивать.

Министерство обороны Чехии объявило, что говорится о поставках:

танков,

гаубиц,

стрелкового оружия,

боевых машин пехоты,

средств ПВО,

средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов

Украина будет сообщать Чехии, в чем она нуждается, а чешские военно-промышленные компании будут подавать в Минобороны страны заявки на удовлетворение этих потребностей. После этого оборонное ведомство будет передавать смету Дании и Нидерландам.

Первым шагом в реализации этого соглашения станут поставки в ближайшие месяцы 15 модернизированных танков Т-72. О них Дания объявила 19 сентября.

Любопытно! В прошлом году Чехия заключила похожее соглашение о поставках украинской армии с Нидерландами и США. Согласно ему Украина должна получить 90 модернизированных танков и, как сообщило министерство обороны Чехии, примерно половину уже получила.