Закупками вооружений занимается Международный фонд для Украины, созданный в июне 2023 года. Его возглавляет Великобритания.

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Канада объявила о новой помощи для Украины

Канада выделит 33 миллиона канадских долларов, то есть 24,4 миллиона долларов США на закупку оборудования ПВО для Украины вместе с Данией, Нидерландами, Великобританией, США и другими странами.

В пресс-службе канадского правительства сообщили, что страны в рамках инициативы передадут нашему государству:

сотни ракет ПВО малой и средней дальности,

другие системы, необходимые для защиты критической инфраструктуры.

Этот вклад является частью военной помощи Киеву на сумму 500 миллионов канадских долларов, которую премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июне.

В канадском правительстве напомнили, что с начала 2022 года страна выделила нашему государству помощь на сумму более 8 миллиардов канадских долларов, в том числе более 1,8 миллиарда на военную помощь. Речь идет о:

танках Leopard 2A4,

системе ПВО NASAMS,

гаубицах M777,

ракетах AIM-7,

артиллерийских боеприпасах калибра 105 и 155 миллиметров.

Обратите внимание! С 2015 года Канада обучила более 38 тысяч украинских военнослужащих в рамках операции UNIFIER.

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