Решения могут быть приняты в течение одной-двух недель. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус.
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На принятие решения требуется неделя-две
Писториус на первой "Вестфальской мирной конференции" в Мюнстере отметил, что если пройдет неделя или две, пока решение примут, то так и будет. По его словам, это не означает никаких сомнений со стороны федерального правительства.
Федеративная Республика Германия должна быть осмотрительной, даже если это трудно понять нашим украинским друзьям. Германия должна взвешивать последствия каждого своего шага,
– подчеркнул министр.
Он добавил, что крылатые ракеты достигают большей дальности, чем любое другое доставляемое оружие. Taurus является очень сложным промышленным продуктом.
"Мы не говорим о программировании кофемашины", – подчеркнул Писториус.
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Предоставление Украине Taurus: что известно
- В Бундестаге ранее заявляли, что Олаф Шольц – единственный человек, который блокует поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. По словам руководителя комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, колебание канцлера стоит украинцам жизни.
- Стоит заметить, что сам Шольц обвинение в нерешительности отвергает. Политик заявляет, что каждое решение о передаче того или иного вооружения должно быть хорошо взвешено.
- Аналитики считают, что сменить позицию немецкого канцлера сможет президент США Джозеф Байден, если согласится передать Украине ракеты ATACMS
- В то же время министр обороны Германии заявляет, что решение о передаче Украине Taurus никоим образом не зависит от предоставления ей ATACMS.