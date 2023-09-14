В немецком парламенте хотят видеть смелые действия от Шольца. Там не впервые просят канцлера предоставить Украине дальнобойное оружие, а на этот раз даже написали ему письмо с "мольбами".
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Письмо с пожеланиями
Депутаты Бундестага обратились к канцлеру Германии письмом, в котором призвали не колебаться и, в конце концов, передать Украине столь желанные дальнобойные ракеты Taurus.
Письмо подписали Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн от партии Свободные демократы, Антон Гофрайтер от "Зеленых" и Андреас Шварц от СДПГ.
По словам политиков, ракеты Taurus существенно помогут Украине в отпоре российской агрессии.
Также депутаты подчеркнули, что Украине следует верить. Если Киев заявил, что немецкое оружие не будет им использоваться на территории России, то нет оснований сомневаться в том, что это обещание они выполнят.
Кроме передачи Taurus, в Бундестаге настоятельно рекомендуют Шольцу продлить поставки ПВО, снарядов, медицинского оборудования и бронетехники, а также предоставить запчасти к уже переданному вооружению и обеспечить ему надлежащий ремонт.
Многострадальные Taurus и нерешительный Шольц: что известно
- В Бундестаге ранее уже заявляли, что Олаф Шольц – единственный человек, который блокует поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом говорила руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, отмечая, что колебание канцлера стоит украинцам жизни.
- Сам Шольц обвинение в нерешительности отвергает. Политик говорит, что каждое решение о передаче того или иного вооружения должно быть хорошо взвешено.
- На днях глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос передачи немецких дальнобойных ракет Taurus продвигается вперед.
- Аналитики считают, что изменить позицию Шольца сможет Байден, если согласится передать Украине ракеты ATACMS
- В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение о передаче Украине Taurus никоим образом не зависит от предоставления ей ATACMS.