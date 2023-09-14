В немецком парламенте хотят видеть смелые действия от Шольца. Там не впервые просят канцлера предоставить Украине дальнобойное оружие, а на этот раз даже написали ему письмо с "мольбами".

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Письмо с пожеланиями

Депутаты Бундестага обратились к канцлеру Германии письмом, в котором призвали не колебаться и, в конце концов, передать Украине столь желанные дальнобойные ракеты Taurus.

Письмо подписали Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн от партии Свободные демократы, Антон Гофрайтер от "Зеленых" и Андреас Шварц от СДПГ.

По словам политиков, ракеты Taurus существенно помогут Украине в отпоре российской агрессии.

Также депутаты подчеркнули, что Украине следует верить. Если Киев заявил, что немецкое оружие не будет им использоваться на территории России, то нет оснований сомневаться в том, что это обещание они выполнят.

Кроме передачи Taurus, в Бундестаге настоятельно рекомендуют Шольцу продлить поставки ПВО, снарядов, медицинского оборудования и бронетехники, а также предоставить запчасти к уже переданному вооружению и обеспечить ему надлежащий ремонт.

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