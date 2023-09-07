В Европарламенте во время заседания комитета по иностранным делам евродепутат от Европейской народной партии Майкл Галлер призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга повлиять на правительства, которые сомневаются со снабжением оружия для Украины. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Немецкий европарламентарий поддержал передачу Украине ракет Taurus

В частности, немецкий европарламентарий попросил главу Альянса лично повлиять на Олафа Шольца.

Пожалуйста, повлияйте на все колеблющиеся правительства. В моем случае это Германия, пожалуйста, повлияйте на канцлера Германии лично, чтобы он поставил ракеты Taurus. Это моя конкретная просьба к вам,

– сказал Майкл Галлер.

Справка. Ракета Taurus способна наносить удары на расстоянии до 500 километров. До сих пор ни один союзник не снабжал Украину таким дальнобойным оружием. Масса боевой части ракеты составляет 481 кг.

В Германии давят на Шольца относительно передачи ракет Taurus