В Європарламенті під час засідання комітету з закордонних справ євродепутат від Європейської народної партії Майкл Галлер закликав генсека НАТО Єнса Столтенберга вплинути на уряди, які вагаються з постачанням зброї для України. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю.

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Німецький європарламентар підтримав передачу Україні ракет Taurus

Зокрема, німецький європарламентар попросив очільника Альянсу особисто вплинути на Олафа Шольца.

Будь ласка, вплиньте на всі уряди, які вагаються. У моєму випадку це Німеччина, будь ласка, вплиньте на канцлера Німеччини особисто, щоб він поставив ракети Taurus. Це моє конкретне прохання до вас,

– сказав Майкл Галлер.

Довідка. Ракета Taurus спроможна завдавати ударів на відстані в 500 кілометрів. Досі жоден союзник не постачав Україні таку далекобійну зброю. Маса бойової частини ракети складає 481 кілограм.

У Німеччині тиснуть на Шольца щодо передачі ракет Taurus