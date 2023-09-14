У німецькому парламенті хочуть бачити сміливі дії від Шольца. Там не вперше просять канцлера надати Україні далекобійну зброю, а цього разу навіть написали йому "благального" листа.

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Лист із побажаннями

Депутати Бундестагу звернулися до канцлера Німеччини листом, в якому закликали не вагатися і, зрештою, передати Україні такі бажані далекобійні ракети Taurus.

Лист підписали Марі-Агнес Штрак-Циммерманн від партії "Вільні демократи", Антон Гофрайтер від "Зелених" та Андреас Шварц від СДПН.

За словами політиків, ракети Taurus суттєво допоможуть Україні у відсічі російській агресії.

Також депутати наголосили, що Україні слід вірити. Якщо Київ заявив, що німецька зброя не буде ним використовуватися на території Росії, то немає підстав сумніватися у тому, що цієї обіцянки вони дотримуються.

Крім передачі Taurus, у Бундестазі наполегливо рекомендують Шольцу продовжити постачання ППО, снарядів, медичного обладнання та бронетехніки, а також надати запчастини до вже переданого озброєння та забезпечити йому належний ремонт.

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