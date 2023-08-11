Зокрема, депутати наголосили, що передача ракет Taurus нашій державі допоможе зупинити ескалацію з боку Росії. Крім того, вони засудили позицію Шольца щодо того, що війна буцімто зазнає ескалації після надіслання цього типу зброї Україні.

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В уряді Німеччини закликали передати Taurus Україні

Депутат від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер наголосив, що зараз, коли дискусія про Taurus розпочалася і ще триває, Росія йде на подальшу ескалацію у війні проти нашої держави. Саме тому ці далекобійні ракети, за його словами, Україна має отримати якнайшвидше.

Якщо ми дійсно хочемо зупинити цю ескалацію з боку Росії, ми повинні використовувати все, що стоїть на шляху розширення війни,

– сказав він.

Він також назвав "фальшивим" аргумент, який часто висуває німецька влада проти постачань зброї Україні, що це "може призвести до ескалації війни", Кізеветтер зауважив, що затягує цей конфлікт саме Росія.

Водночас голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн зазначила, що ракети Taurus "терміново потрібні Україні". Вона запевнила, що це "відповідає міжнародному праву", адже якщо Україна знає, звідки її атакують, то "може завдавати превентивних ударів, щоб зупинити обстріли своєї території".

"Я думаю, що проблема знову в канцелярії канцлера Шольца, де намагаються не допустити, щоб це питання вийшло на поверхню", – розповіла вона.

Крім того, співголова Соціал-демократичної партії Німеччини, до якої належить і сам Шольц, Саскія Ескен зізналась, що у її партії "ніколи не було червоних ліній в жодній дискусії про постачання озброєнь". Попри це, вона підкреслила, що Німеччина "тісно координує свої дії з союзниками".

У Бундестазі поки немає рішення щодо передачі Taurus Україні

У німецькому виданні Bild наголосили, що у німецькому уряді наразі не ведеться підготовка до передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Так, один з німецьких урядовців розповів, що ні в офісі канцлера Шольца, ні в міністерстві оборони Німеччини "не знають про вже ухвалене рішення на користь німецької крилатої ракети".

Наразі жодного рішення з цього приводу не готується, попри те, що з усіх боків чиниться тиск з метою прийняття рішення щодо Taurus,

– підкреслив він.

Крім того, речниця німецького Міноборони також розповіла виданню, що у поточній ситуації щодо передачі Україні Taurus не відбулося жодних змін. За її словами, немає жодних "політичних рішень".

Водночас відомо, що міністерство оборони Німеччини звернулося до виробника Taurus з проханням інтегрувати в крилату ракету обмеження для програмування цілей. Адже німецький уряд хоче запобігти атакам України на військові об'єкти на території Росії.

Про Taurus попросив і Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, виклав допис, де закликав Німеччину і США надати Україні далекобійні ракети Taurus і ATACMS. Він наголосив, що наша держава використовуватиме їх винятково в межах українських кордонів.

"Ракети дальнього радіуса дії довели своє вирішальне значення. Саме тому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України", – наголосив він.

Наостанок Кулеба попросив німецьку та американську владу якнайшвидше ухвалити рішення щодо передачі цих ракет. За його словами, чим більша дальність ракет, тим коротша війна.

Що відомо про передачу ракет Taurus Україні