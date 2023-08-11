Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу зауважив, що вимогу партнерів щодо використання їхньої зброї поважають. Тож не варто хвилюватись щодо ударів по території Росії.

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По Росії бити й не потрібно

В партнерів України, після 18 місяців широкомасштабної війни, досі є юридичні перестороги щодо використання наданої ними зброї по Росії. Втім, завжди, коли союзники надають зброю із проханням не застосовувати її на території Росії, цього дотримуються.

Тому не варто Шольцу скручувати кілометраж чи якось перепрограмовувати ракети. Їхньої дальності вистачає, аби працювати по окупованих територіях України: Криму, Керченському мосту,

– зауважив Роман Світан.

Ракети Taurus є ефективними якраз для того, аби підірвати ППО в районі Кримського мосту. Її легко у такий спосіб вивести з ладу. Адже в ракети є краща система управління, ніж у Storm Shadow чи SCALP.

"Вона летить на критично малій висоті з урахуванням рельєфу місцевості. Її можна донаправити з літаків, якщо вони в нас будуть", – розповів льотчик-інструктор.

Найголовніше, що ракета виготовлена за стелс-технологією. Це дає ракеті можливість за малої ефективності площі розсіювання пройти до самої точки удару. З цієї причини ракети ідеально підійшли б для удару по Керченському мосту.

Технологія стелс

Стелс — це комплекс методів зниження помітності бойових машин у радіолокаційному, інфрачервоному та інших областях спектра спостереження. Цього досягають шляхом спеціально розроблених геометричних форм і застосування радіопоглинальних матеріалів.

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Ракети Taurus для України: що відомо