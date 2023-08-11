Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала заметил, что требование партнеров по использованию их оружия уважают. Поэтому не стоит беспокоиться по поводу ударов по территории России.

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По России бить и не нужно

У партнеров Украины после 18 месяцев широкомасштабной войны до сих пор есть юридические предостережения по использованию предоставленного ими оружия по России. Впрочем, всегда, когда союзники предоставляют оружие с просьбой не применять его на территории России, это соблюдается.

Поэтому не стоит Шольцу скручивать километраж или как-то перепрограммировать ракеты. Их дальности хватает, чтобы работать по оккупированным территориям Украины: Крыму, Керченскому мосту,

– заметил Роман Свитан.

Ракеты Taurus эффективны как раз для того, чтобы взорвать ПВО в районе Крымского моста. Ее легко таким образом вывести из строя. Ведь у ракеты есть лучшая система управления, чем у Storm Shadow или SCALP.

"Она летит на критически малой высоте с учетом рельефа местности. Ее можно донаправить с самолетов, если они у нас будут", – рассказал лётчик-инструктор.

Самое главное, что ракета изготовлена за стелс-технологией. Это позволяет ракете при малой эффективности площади рассеяния пройти до самой точки удара. По этой причине ракеты идеально подошли бы для удара по Керченскому мосту.

Технология стелс

Стелс – это комплекс методов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра наблюдения. Этого достигают путем специально разработанных геометрических форм и применения радиопоглощаючих материалов.

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