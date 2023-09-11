Кулеба подчеркнул, что этот вопрос продвигается вперед. Он отметил, что Украина сделает все, чтобы ускорить этот процесс и получить это дальнобойное оружие.

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Кулеба имел переговоры с главой МИД Германии

В ходе встречи с Бербок Кулеба обсудил с ней развитие двусторонних отношений Украины и Германии, увеличение коалиции в поддержку Формулы мира, а также новые пути экспорта зерна.

Кроме этого, дипломаты поговорили о предоставлении дополнительных вооружений нашей армии. В частности, об усилении противовоздушной обороны и передаче дальнобойных ракет Taurus.

Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. По итогам переговоров могу сказать, что опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед.

– заметил он.

Также министр иностранных дел Украины поблагодарил немецкую сторону за мощную оборонную поддержку, в частности в создании воздушного щита и усилении танковой мощи нашей армии. Он отметил эффективность германских систем Gepard, показавших хорошие результаты в защите украинских городов и поселков от российского террора.

Также он подчеркнул, что переговоры касались также усиления противовоздушной обороны Украины накануне нового зимнего сезона и вероятных атак против энергетической системы со стороны России.

Министры особо отметили договоренность работать совместно ради возвращения в Украину похищенных Россией украинских детей. Напоследок Дмитрий Кулеба выразил личную благодарность Анналене Бербок за ее усилия по возвращению украинских детей из российской неволи.

Что известно о передаче ракет Taurus Украине