Об этом глава государства заявил в интервью Фариду Закарии для телеканала CNN, информирует 24 Канал. Глава государства подчеркнул, что будет говорить об этом с американским лидером Джозефом Байденом.
Смотрите также Под прицелом ПВО в Крыму: как ATACMS повысили бы эффективность ВСУ на фронте
"Прежде всего нам нужно дальнобойное оружие. Дальнобойные системы, артиллерия, боеприпасы и т.д. Все говорят об ATACMS, это очень важно. Все говорят об истребителях в небе, это очень важно", – отметил Владимир Зеленский.
"Перевернуть страницу войны": решение по ATACMS будет историческим
Президент отметил, что надеется на поддержку американского президента, ведь его мнение и поддержка для него очень важны.
Надеюсь, я буду говорить с президентом Байденом. Его мнение и поддержка очень важны для меня. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS. Это было очень важно,
– отметил президент.
Почему Украине важно получить ракеты
И уточнил, что это будут не первые переговоры. Поэтому, он будет говорить о получении дальнобойных ракет еще раз. По словам президента, уже есть продвижение в этом вопросе.
"Я надеюсь, что мы получим их осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении, именно поэтому они мне очень нужны", – сказал президент.
Главное о готовности США к передаче ATACMS
- Иностранные СМИ со ссылкой на источники в администрации Джозефа Байдена пишут, что Штаты вероятнее всего уже в ближайшее время отправят Украине тактические ракетные системы дальнего действия (ATACMS).
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что именно ATACMS могли бы сократить мобилизационную потребность для защиты нашего государства и спасти жизни большого количества военных.
- А глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном он подробно обсудил вопрос передачи дальнобойных ракет ATACMS. Он подчеркнул, что разговор был "предметным".