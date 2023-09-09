В субботу, 9 сентября, одно из авторитетных международных изданий со ссылкой на анонимных высокопоставленных должностных лиц в администрации Байдена констатировало, что Украине следует ожидать в ближайшее время соответствующее заявление о тактических ракетных системах большой дальности ATACMS.

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ATACMS для Украины

В то же время, как пишут в ABC News, окончательное решение еще не было принято и все может измениться, поскольку пока не было официального заявления. Не исключено, что придется еще ждать месяца на важные ракеты, которые были бы полезны уже сейчас, во время контрнаступления.

Чиновник сказал, что ракеты "на столе" и предположительно будут включены в будущий пакет помощи по безопасности. Он добавил, что окончательное решение еще не принято. По словам чиновника, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит ракеты.

В любом случае это хороший сигнал, поскольку до сих пор в администрации президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена на отрез отклоняли запросы относительно ATACMS. Происходило это даже после того, как Великобритания и Франция объявили об отправке аналогичных ракет Storm Shadow.

Обратите внимание! Имея радиус действия более чем в 460 километров, в зависимости от версии, ATACMS могло бы позволить Украине достигать цели, которые расположены в четыре раза дальше, чем цели, по которым уже сейчас бьют ВСУ с помощью М270 MLRS.

На днях советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что именно ракеты ATACMS могли бы сократить мобилизационную потребность для защиты нашего государства и спасти жизнь большого количества военных. Кроме того, Вооруженные Силы нуждаются в ракетах Taurus, дополнительных снарядах для систем HIMARS и т.д.