Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, благодаря чему можно сократить мобилизационные потребности Украины и уменьшить потери личного состава на фронте, заметив, что многим украинским политикам нужно осторожнее комментировать и делать заявления относительно мобилизации или экстрадиции.
Важно Планируют ли в Украине расширять перечень специальностей военнообязанных женщин
Несмотря на дефициты определенных ресурсов, украинские бойцы эффективно наступают на разных направлениях.