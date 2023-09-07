Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский рассказал, что будет с перечнем специальностей военнообязанных женщин. В комментарии он объяснил, планируют ли его расширять.

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Что будет с перечнем специальностей

Расширять перечень специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, пока не планируется,

– отметил Вениславский.

Он, собственно, напомнил о внесенных изменениях в 1 статью Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации. Они предполагают, что на военный учет должны стать женщины, у которых медицинское и фармацевтическое образование.

"Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд – тогда да, они смогут уехать. Если нет – тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", – пояснил он.

Вениславский добавил, что другие женщины, у которых военно-учетные специальности, родственные военному делу, тоже с 1 октября могут становиться на военный учет. Но могут делать это добровольно.

В Минобороны анонсировали важные изменения

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров выступал 7 сентября на заседании Верховной Рады. Он подчеркнул, что аббревиатура "ВВК" в ее нынешнем виде должна уйти в небытие. Зато он хочет цифровизировать все возможные процессы, которые бы минимизировали риски коррупции внутри страны.

Все, что можно, должны оцифровать. Информация о воине должна быть в диджитале: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных,

– сказал он.

Кроме того, Умеров стремится внедрить также единый реестр призывников. По его словам, это будет способствовать минимизации неправомерной выгоды в военной сфере.