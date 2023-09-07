Кроме того, он также планирует цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий. По его словам, такие решения сделают невозможным коррупционные риски в военной сфере.

Смотрите также Мобилизация в Украине: могут ли мужчины отказаться от призыва в ВСУ

Умеров хочет цифровизировать документы военнообязанных

Выступая на заседании Верховной Рады, глава Минобороны подчеркнул, что аббревиатура "ВВК" в нынешнем виде должна уйти в прошлое. Поэтому он хочет цифровизировать все возможные процессы, чтобы снизить риски коррупции в нашем государстве.

Все, что можно, должны оцифровать. Информация о воине должна быть в диджитале: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных,

– сказал он.

Кроме электронного военного билета и цифровизации военно-врачебных комиссий, Умеров также хочет внедрить и единый реестр призывников. По его словам, это также будет способствовать минимизации неправомерной выгоды в военной сфере.

Рустем Умеров стал новым министром обороны