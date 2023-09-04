В частности, он, вероятно, будет представлять интересы Украины в Великобритании. Однако сам Резников "не в курсе", который, вероятно, назначат дипломатом в Соединенном Королевстве.

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Резников не знает о своем новом предназначении

Журналисты спросили Алексея Резникова, знает ли он, что в ближайшее время он может быть назначен послом Украины в Великобритании. Сам он заявил, что не знает ничего об этом решении главы государства.

Не в курсе,

– заявил он.

Следует отметить, что сообщения, что Резникова могут назначить послом в Соединенном Королевстве, распространили несколько народных депутатов. В частности, это были Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

В конце концов, спикер министерства иностранных дел Олег Николенко ранее опроверг эту информацию, призвав народных депутатов не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики нашего государства.

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