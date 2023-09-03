Он подчеркнул, что только в Киеве территориальной обороне издали 21 тысячу автоматов Калашникова. Однако сейчас стражи порядка начали интересоваться, на каком основании это все происходило.
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Резников рассказал о массовой выдаче оружия
Глава Минобороны подчеркнул, что если бы министерство "шло по бумажкам и процедурам", массовая выдача оружия территориальной обороне для защиты украинской столицы от врага была бы невозможна. Однако он удивляется, что вопрос о выдаче этих автоматов сейчас задают правоохранители.
"Что мы имеем сегодня, когда враг далеко от Киева? Уже представители правоохранительных органов задают вопрос тем, кто выдавал оружие: на каком основании вы выдали автоматы? Зачем вы это делали? Правоохранительные органы!" – возмутился он.
Резников также отметил, что люди, которые принимали решение о выдаче оружия и брали на себя такую ответственность "тогда были героями, а сейчас к ним уже есть вопросы". Он также предположил, что подобных случаев будет много, хотя эти решения помогли сохранить украинские города.
К примеру, спросите Виталия Кима. Он четко скажет: если бы мне из Киева не привезли автоматы, и я бы их не раздал, то мы бы не удержали Николаев. Если бы мы не удержали Николаев – они пошли бы в Одессу, и город, и Черное море были бы уже заблокированы. И таких примеров я могу привести множество,
– рассказал он.
Напоследок Резников сказал, что правоохранительные органы не думают, что именно происходило 24 и 25 февраля. По его словам, тогда ребята, которых сейчас спрашивают "под пулями и обстрелами, везли оружие в другие города".
Зеленский принял решение уволить Резникова из Минобороны
- В своем традиционном вечернем обращении Владимир Зеленский 3 сентября заявил о важном решении относительно Алексея Резникова. Да, президент решил заменить его в должности главы министерства.
- Кроме того, глава государства так назвал новую кандидатуру, которую он предлагает на этот пост. Новым министром обороны должна стать глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
- Ранее Алексей Резников отмечал, что уйдет с поста министра обороны только после решения Владимира Зеленского. Ведь именно президент имеет полномочия назначать и увольнять главу Минобороны.