Він наголосив, що лише в Києві територіальній обороні видали 21 тисячу автоматів Калашнікова. Однак зараз правоохоронці почали цікавитися, на якій підставі це все відбувалося.

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Резніков розповів про масову видачу зброї

Очільник Міноборони наголосив, що якби міністерство "йшло по папірцях і процедурах", масова видача зброї територіальній обороні для захисту української столиці від ворога була б неможливою. Однак він дивується, що питання щодо видачі цих автоматів наразі ставлять правоохоронці.

"Що ми маємо сьогодні, коли ворог далеко від Києва? Вже представники правоохоронних органів ставлять питання тим, хто видавав зброю: на якій підставі ви видали автомати? Навіщо ви це робили? Правоохоронні органи!" – обурився він.

Резніков також зазначив, що люди, які ухвалювали рішення про видачу зброї та брали на себе таку відповідальність "тоді були героями, а зараз до них уже є питання". Він також припустив, що подібних випадків буде ще багато, хоча ці рішення допомогли зберегти українські міста.

Наприклад, спитайте Віталія Кіма. Він чітко скаже: якби мені з Києва не привезли автомати, і я б їх не роздав, то ми б не втримали Миколаїв. Якби ми не втримали Миколаїв – вони б пішли на Одесу, і місто, і Чорне море були б вже заблоковані. І таких прикладів я можу навести безліч,

– розповів він.

Наостанок Резніков сказав, що наразі правоохоронні органи не думають, що саме відбувалося 24 та 25 лютого. За його словами, тоді хлопці, яких зараз питають "під кулями та обстрілами везли зброю в інші міста".

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