В августе в СМИ начали распространяться слухи о том, что действующего министра обороны Алексея Резникова планируют снять с должности и отправить послом в Британию. Ранее Резников заявлял, что если бы ему предложили должность посла в Британии, то он не уверен, что согласился бы на нее.

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Слово за президентом

Отвечая на вопрос о своем возможном "назначении" на должность посла, Резников сослался на Зеленского.

Все решения по МОУ и МИД принимает Президент. Все остальное – это мысли,

– подчеркнул он.

Следует отметить, что у Зеленского уже спрашивали, планирует ли он отправить Резникова в отставку.

Глава государства высказался довольно обще. Он заявил, что готов комментировать какие-либо кадровые решения в государстве только после того, как им будут подписаны соответствующие указы.

Гражданский во главе военного ведомства

В скором времени исполнится два года, как Алексей Резников возглавляет Минобороны. По словам министра, когда он приступил к новым обязанностям, в украинском законодательстве в сфере обороны уже были приняты отдельные изменения. Вещи, когда-то считавшиеся нормальными, изменились.

Впрочем, с приходом Резникова изменился и традиционный взгляд на то, каким должен быть глава Минобороны. Ранее приемлемым считалось, что этот пост должен занимать военный.

Это было правило, традиция. Но в результате это приводило к определенным конфликтам между Министерством обороны и Генеральным Штабом ВСУ. И эта конфликтность до сих пор оставалась,

– отметил чиновник.

Резников, юрист по специальности, заметил, что с тех пор как он возглавил ведомство, Минобороны и Вооруженные силы начали находить больше взаимопонимания.

По словам министра, ему удалось наладить взаимодействие между командами МОУ и ВСУ.

Мы вместе, и у каждого свои задачи и свои функции. Это изменилось точно, нам удалось наладить эту синергию. Мы находим понимание, находим решение, мы слышим друг друга. И это – главное, особенно сейчас, во время открытой фазы войны,

– сказал Резников.

Он добавил, что не вмешивается, как министр, в ведение военных действий и их планирование. В свою очередь, чиновник решает те же вопросы на государственном и международном уровнях.

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