В августе в СМИ начали распространяться слухи о том, что действующего министра обороны Алексея Резникова планируют снять с должности и отправить послом в Британию. Ранее Резников заявлял, что если бы ему предложили должность посла в Британии, то он не уверен, что согласился бы на нее.
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Слово за президентом
Отвечая на вопрос о своем возможном "назначении" на должность посла, Резников сослался на Зеленского.
Все решения по МОУ и МИД принимает Президент. Все остальное – это мысли,
– подчеркнул он.
Следует отметить, что у Зеленского уже спрашивали, планирует ли он отправить Резникова в отставку.
Глава государства высказался довольно обще. Он заявил, что готов комментировать какие-либо кадровые решения в государстве только после того, как им будут подписаны соответствующие указы.
Гражданский во главе военного ведомства
В скором времени исполнится два года, как Алексей Резников возглавляет Минобороны. По словам министра, когда он приступил к новым обязанностям, в украинском законодательстве в сфере обороны уже были приняты отдельные изменения. Вещи, когда-то считавшиеся нормальными, изменились.
Впрочем, с приходом Резникова изменился и традиционный взгляд на то, каким должен быть глава Минобороны. Ранее приемлемым считалось, что этот пост должен занимать военный.
Это было правило, традиция. Но в результате это приводило к определенным конфликтам между Министерством обороны и Генеральным Штабом ВСУ. И эта конфликтность до сих пор оставалась,
– отметил чиновник.
Резников, юрист по специальности, заметил, что с тех пор как он возглавил ведомство, Минобороны и Вооруженные силы начали находить больше взаимопонимания.
По словам министра, ему удалось наладить взаимодействие между командами МОУ и ВСУ.
Мы вместе, и у каждого свои задачи и свои функции. Это изменилось точно, нам удалось наладить эту синергию. Мы находим понимание, находим решение, мы слышим друг друга. И это – главное, особенно сейчас, во время открытой фазы войны,
– сказал Резников.
Он добавил, что не вмешивается, как министр, в ведение военных действий и их планирование. В свою очередь, чиновник решает те же вопросы на государственном и международном уровнях.
Слухи об отставке Резникова: что известно
- Впервые разговоры о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова начались на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам
- В феврале 2023 года появилась информация, что Резинкова хотят перевести в Минстратегпром, а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова.
- Сам Алексей Резников заявлял, что он не против своей отставки. Он даже о ней мечтает. Правда, уйти с должности министр планирует уже после победы.