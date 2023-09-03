Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В своих соцсетях он заметил, что Франция действительно ценит свободу и помогает ее защищать.

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Что Зеленский сказал о переговорах

Украинский лидер обсудил с президентом Франции каждое направление на поле боя. Зеленский передал Парижу актуальные потребности Украины в обороне и поблагодарил французских партнеров за мощную поддержку нашего государства и постоянную помощь в расширении возможностей ВСУ.

Как всегда, обстоятельный и конкретный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном,

– заметил он.

О чем договорились президенты

Лидеры также обсудили ситуацию в Черном море и украинский "зерновой коридор". Они договорились усилить взаимодействие в защите морских путей.

Кроме этого Зеленский сообщил о еще одной важной договоренности. Украина и Франция будут работать над двусторонним документом о гарантиях безопасности для нашего государства.

Также обсудили подготовку Глобального саммита мира и активное лидерское участие Франции в работе по реализации Формулы мира. Очень важно, чтобы как можно больше стран мира присоединились, в частности государства Глобального Юга,

– добавил лидер.

По его словам, стороны также договорились об участии Франции и ее компаний в украинском Форуме оборонных индустрий. Подготовка к нему сейчас активно идет.

Франция продолжает поддерживать Украину