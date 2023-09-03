Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В своих соцсетях он заметил, что Франция действительно ценит свободу и помогает ее защищать.
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Что Зеленский сказал о переговорах
Украинский лидер обсудил с президентом Франции каждое направление на поле боя. Зеленский передал Парижу актуальные потребности Украины в обороне и поблагодарил французских партнеров за мощную поддержку нашего государства и постоянную помощь в расширении возможностей ВСУ.
Как всегда, обстоятельный и конкретный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном,
– заметил он.
О чем договорились президенты
Лидеры также обсудили ситуацию в Черном море и украинский "зерновой коридор". Они договорились усилить взаимодействие в защите морских путей.
Кроме этого Зеленский сообщил о еще одной важной договоренности. Украина и Франция будут работать над двусторонним документом о гарантиях безопасности для нашего государства.
Также обсудили подготовку Глобального саммита мира и активное лидерское участие Франции в работе по реализации Формулы мира. Очень важно, чтобы как можно больше стран мира присоединились, в частности государства Глобального Юга,
– добавил лидер.
По его словам, стороны также договорились об участии Франции и ее компаний в украинском Форуме оборонных индустрий. Подготовка к нему сейчас активно идет.
Франция продолжает поддерживать Украину
- Ранее французский президент заявил, что система ПВО SAMP/T уже работает в Украине. Ее совместно разработали Франция и Италия.
- Напомним, Макрон сообщил о принятии решения по передачи Украине дальнобойных ракет SCALP. Их можно назвать французским аналогом ракет Storm Shadow, которые наше государство получило от Великобритании.