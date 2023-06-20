Это система ПВО, совместно производимая Италией и Францией. Именно поэтому президент Эммануэль Макрон взял на себя ответственность рассказать о том, что SAMP/T прикрывает небо над Украиной.

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SAMP/T пообещали и предоставили

Напомним, что о передаче SAMP/T Франция пообещала в начале февраля. Теперь же глава государства с радостью озвучивает, что ПВО работает по безопасности украинцев.

Я счастлив, что могу объявить вместе с моим итальянским коллегой Джорджией Мелони, что франко-итальянский ЗРК SAMP/T теперь развернут и функционирует в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизнь людей.

– подчеркнул он.

Это заявление президент Франции сделал во время своего выступления в Париже. Он был посвящен противовоздушной и противоракетной обороне Европы.

Что известно о SAMP/T MAMBA Это первая в Европе противоракетная система большой дальности. С ее помощью, Украина сможет защищаться от российских беспилотников, ракет и самолетов. Обратим внимание, что это аналог ЗРК Patriot, производством которого занимаются США.

Следует понимать, что работа ЗРК Patriot в Украине поразила весь мир. Ведь эти установки уничтожили аэробалистические ракеты "Кинжал". Напомним, что последние Кремль называл такими, которые невозможно сбить.

Сколько "Кинжалов" сбила Patriot

Подробнее о работе ПВО рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В эфире телемарафона он отметил, что по состоянию на 17 июня наши военные сбили 13 аэробалистических ракет "Кинжал".

Он отметил, что первый "Кинжал" удалось уничтожить еще 4 мая. После этого наши защитники сбили еще 12 аэробалистических ракет, что спасло не одну жизнь.

После этого наши защитники сбили еще 12 аэробалистических ракет, что спасло не одну жизнь. Юрий Игнат добавил, что во время ракетных атак со стороны России наши Воздушные силы сбили еще и около 20 баллистических ракет, выпущенных врагом.

24 Канал отмечает, что наличие Patriot и SAMP/T защищает Украину от ракет. Но следует понимать, что сбивание этих ракет сопровождается падением обломков. Поэтому во время воздушных тревог необходимо всегда находиться в укрытии. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.