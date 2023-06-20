Це система ППО, спільно вироблена Італією та Францією. Саме тому президент Еммануель Макрон узяв на себе відповідальність розповісти про те, що SAMP/T прикриває небо над Україною.

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SAMP/T пообіцяли і надали

Нагадаємо, що про передачу SAMP/T Франція пообіцяла на початку лютого. Тепер же глава держави з радістю озвучує, що ППО працює задля безпеки українців.

Я щасливий, що можу оголосити разом з моїм італійським колегою Джорджією Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові об'єкти та життя людей,

– наголосив він.

Цю заяву президент Франції зробив під час свого виступу у Парижі. Він був присвячений протиповітряній і протиракетній обороні Європи.

Що відомо про SAMP/T MAMBA Це перша в Європі протиракетна система великої дальності. З її допомогою Україна зможе захищатися від російських безпілотників, ракет і літаків. Зауважимо, що це відповідник ЗРК Patriot, виробництвом якого займаються США.

Слід розуміти, що робота ЗРК Patriot в Україні вразила весь світ. Адже ці установки знищили аеробалістичні ракети "Кинджал". Нагадаємо, що останні Кремль називав такими, які неможливо збити.

Скільки "Кинджалів" збила Patriot

Детальніше про роботу ППО розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. В ефірі телемарафону він наголосив на тому, що станом на 17 червня наші військові збили 13 аеробалістичних ракет "Кинджал".

Він зазначив, що перший "Кинджал" вдалося знищити ще 4 травня. Після цього наші захисники збили ще 12 аеробалістичних ракет, врятувавши не одне життя.

Після цього наші захисники збили ще 12 аеробалістичних ракет, врятувавши не одне життя. Юрій Ігнат додав, що під час ракетних атак з боку Росії, наші Повітряні сили збили ще й близько 20 балістичних ракет, випущених ворогом.

24 Канал наголошує, що наявність Patriot і SAMP/T захищає Україну від ракет. Але слід розуміти, що збиття цих самих ракет супроводжується падінням уламків. Тож під час повітряних тривог необхідно завжди перебувати в укритті. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.