Про створення IT-коаліції, переходу до Ради України – НАТО, нових систем ППО Hawk та тестування шведських винищувачів Gripen – передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Після засідання Олексій Резніков заявив, що Україна отримала потужний сигнал допомоги та нові пакети підтримки. Деякі подробиці все ще залишаються залаштунками.

Створення IT-коаліції та хаб для Leopard

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, союзники із Німеччини та Польщі розповіли про те, як саме буде працювати хаб з забезпечення ремонту танків Leopard. Крім того, зараз розглядається можливість створення IT-коаліції в рамках клубу "Рамштайн". Резніков підтвердив, що це була ініціатива України, але зараз лідерство взяла Естонія. Проте, на даному етапі це тільки задум.

І це можливість приєднатися для деяких країн, які з певних політичних причин не можуть приєднатися до надання до якоїсь зброї, але точно зможуть приєднатися до IT-коаліції у рамках "Рамштайн",

– розповів очільник Міноборони України.

Тренування на F-16 ще не почалося

Попри ранкові заяви генсека НАТО Столтенберга, навчання українських плотів на західних винищувачах ще не розпочалося. Сьогодні партнери, а зокрема країни-лідери з питань підготовки пілотів, Данія та Нідерланди відзвітували про прогрес у цьому напрямку.

Міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції у четвер повідомив журналістам, що серед учасників "Рамштайну" вже існує чітка позиція про створення тренувальної коаліції F-16. Попри таку назву, міністр оборони України впевнено стверджує, що "пташина" коаліція вже відбулась. Резніков зазначив, що під час обговорення і нові країни висловили бажання долучитися хто грошима, а хто – обладнанням.

Зараз лише розпочинається підготовка програми для тренування українських пілотів, а також підготовки техніків і інженерів. Очікується, що програма має бути підготовлена до липня і тоді буде відома дата старту тренінгів. Крім того, Олексій Резніков анонсував створення тренінгового центру спеціально для українських пілотів до саміту у Вільнюсі. У цьому центрі буде побудовано симулятор польоту та інше обладнання.

Паралельно професіоналів навчатимуть англійської мови, зокрема це стосується інженерів та техніків. Складна система західних винищувачів передбачає стабільну підтримку та обслуговування. Міністр не називає країну, оскільки про відкриття простору держава хоче оголосити першою публічно.

На навчання піде від 4 до 6 місяців. Резніков зазначив, що складність полягає в підготовці техніків та механіків, а не пілотів. Крім того, після отримання плану Україна паралельно почне готувати інфраструктуру.

Оголошення про постачання винищувачів на саміті у Вільнюсі очікувати не варто. До цієї зустрічі буде оголошено про старт навчання в конкретному місці.

Я точно знаю, без сумніву, що зелене світло по F-16 у нас світить, бо його прийняв Білий дім, оголосив публічно, і всі країни підтримують, оскільки вони власники цього продукту,

– сказав Резніков.

Також міністр оборони анонсував, що українські пілоти зможуть протестувати шведські винищувачі Gripen. Зараз мова йде лише про тестування, проте оскільки Україна показала, що може використовувати різні системи досить успішно, є припущення, що ці системи також можуть бути залучені. Зараз ніяких зобов'язань немає, оскільки спочатку пілотам требу бути протестувати шведські винищувачі, враховуючи що паралельно будуть відбуватися навчання на F-16.

Відповідаючи на запитання журналістів, Резніков не підтвердив, що Україна планує отримувати F-18 від Австралії у ближчий час. Зараз Київ опирається на кількість партнерів, які готові навчати українських пілотів, а також допомагати з обслуговуванням винищувачів у майбутньому.

Рада Україна – НАТО

Зустріч міністрів оборони у рамках Комісії Україна – НАТО відбулась вперше за 7 років. Міністр Резніков наголосив, що остання зустріч була заблокована правом вето Угорщини. Під час засідання українська сторона говорила про заявку до НАТО, очікування від Вільнюського саміту, а також посилення спроможностей української армії. Загалом очільник Міноборони сподівається, що засідання у складі Комісії відбувається востаннє.

Наступна зустріч одразу після Вільнюса, маю надію, почнеться у форматі Рада Україна – НАТО. Це новий рівень стосунків, вищий рівень взаємодії. Це коли Україна ще не буде членом НАТО, але вже на рівних перебуватиме у всіх комітетах, на представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які тому числі прописані в угодах,

– сказав Олексій Резніков під час спілкування із журналістами.

Міністр оборони заявив, що розблокуванню переговорному процесу сприяв Єнс Столтенберг та його юристи. Проте, міністр оборони Угорщини висловив підтримку Україні та зазначив, що поважає територіальну гідність і недоторканість.

"Звучали абсолютно коректні дипломатичні слова і заяви. Звісно, з очікуванням, що ми будемо поважати права свободи й меншин, але була дуже делікатна дипломатична промова без жодних заперечувань", – розповів очільник Міноборони України.

Як ми писали, перехід від Комісії до Ради змінює фундаментальну динаміку відносин Альянсу із Києвом. Це означатиме, що Україна офіційно буде присутня за столом переговорів, тобто стане 32 державою, яка бере участь в обговореннях. Очікується, що держави-члени Альянсу узгодять це рішення у Вільнюсі.

Членство України в НАТО: Росія об'єднала Альянс

Міністр оборони Резніков поділився, що чув досить палкі промови щодо майбутнього членства України в Альянсі. Більшість очільників Міноборони партнерів не мають сумнівів, що Україна увійде до складу блоку, проте є питання коли. Союзників цікавить перемога України та після цього їм буде легше прийняти рішення, вважає Резніков.

Очільник Міноборони України поділився, що росіян бісять зустрічі України із союзниками в Альянсі.

Вони були переконані в одному, що спрацює 2008 рік – Бухарестський саміт. Ми могли стати разом із Грузією країнами НАТО, був реальний до цього рух, в тому числі Білий дім був готовий, щоб Україна стала державою-членом,

– сказав Олексій Резніков.

За його словами, тоді не надавати членство вмовив Берлін, який не хотів провокувати Росію. Але зараз, після повномасштабного вторгнення, Альянс об'єднався. Від тих країн, які були скептично налаштовані, зараз звучать антикремлівські промови.

Багаторівнева система ППО

Міністр оборони України заявив, що Україна вже побудувала багаторівневу систему ППО і зараз її розвиває. На найвищому рівні розташовані основні найбільш розвинуті у світі системи ППО – Patriot, Nasams, Iris-T, SAMP-T. Далі, на середньому рівні – системи Crotale, Gepard і все ж поки що ще радянські системи. На нижчих рівнях використовуються ПЗРК

Сам факт прийняття рішення про створення літакової коаліції, спочатку тренінги, але ми розуміємо, що будемо мати літаки як частину протиповітряної оборони. Будь-яка повітряна система – це платформа, але вона заповнює певні недоліки протиповітряної оборони,

– пояснив Резніков.

Прозвучали чергові зобов'язання партнерів про продовження забезпечення України ракетами до систем та новими системами. Міністр оборони заявив, що в цьому місяці або у наступному – Україна може отримати перші "Hawk" та ракети до них.

Зокрема, Резніков звернув увагу, що в Україні почала зароджуватися і морська коаліція, оскільки по 2 кораблі передали Велика Британія та Нідерланди, а Туреччина будує корвет для України.

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Контрнаступ України: реакція партнерів

Міністр оборони України заявив, що більшість партнерів свідомі, що відбувається. Союзники вболівають за Україну. Олексій Резніков зазначив, що контратака не обов'язково повинна швидкою, оскільки погода та місцевість також є вирішальними факторами.

Там, де сьогодні відбуваються певні наші дії, – дуже замінована територія росіянами. Наша відмінність від росіян – ми не використовуємо наших захисників та захисниць, як гарматне м'ясо,

– наголосив міністр.

Очільник Міноборони розповів, що за оцінками української сторони у Бахмуті за 8 місяців росіяни втратили мінімум 60 000 своїх вояків вбитих та поранених разом. Тому партнери розуміють, що робить Україна та бажають перемоги.

Загалом Резніков заявив, що допомоги союзників постійно не вистачає, оскільки це війна ресурсів. Росіяни дозволяють використовувати запаси амуніції ще з радянської доби.

Принаймні минулого року вони дозволяли собі використовувати 60 000 снарядів різних калібрів від мінометів до артилерії на добу. Зараз, за нашими оцінками, вони все одно на добу, просто вдумайтесь, використовують 30 000 снарядів,

– поділився міністр оборони.

Українська сторона використовує у 2 – 3 менше снарядів, залежно від території. Тому, рішення про забезпечення мільйона снарядів все одно не буде достатнім для України.

"Ми дякуємо за все, що вони нам дають, це дозволяє нам бути стійкими, але звісно, завжди хотілось би більше. Тому ми продовжуємо переконувати інші країн, які ще не стали сміливішими, щоб давати нам, хоча запаси у них є", – сказав очільник міноборони України.

До слова, важливим для України також буде саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. Він запланований на 11 – 12 липня. Володимир Зеленський уже попередив, що не збирається їхати у випадку, якщо наша держава не отримає чітких сигналів про вступ до Альянсу.