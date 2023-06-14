Про очікування від засідання, дорожню карту для України та створення Ради України - НАТО розповідає кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю.

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Засідання Рамштайн та Комісія Україна – НАТО

Завтра з одним столом зберуться члени Альянсу разом з міністром оборони України Олексієм Рєзніковим під час засідання Контактної групи з питань оборони України. Очікується, що до колег доєднається очільник Міноборони США Остін Ллойд. Зустріч міністрів відбудеться на фоні підготовки до саміту у Вільнюсі, а також українського контрнаступу

За словами постійної представниці США у НАТО Джуліан Сміт, під час засідання українська сторона поділиться подробицями щодо контрнаступу, а також зазначить свої потреби у реальному часі. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що найбільш очевидною потребою є забезпечення України зброєю, боєприпасами, засобами для технічного обслуговування, пального. Це питання буде розглядатися під час двох зустрічей завтра. Столтенберг очікує, що союзники по НАТО оголосять нову підтримку для України.

Відповідаючи на питання кореспондентки 24 Каналу про український контрнаступ, Сміт закликала запитувати про оцінку у Києва.

Президент Зеленський, звичайно, визнав, що контрнаступ офіційно триває, але я б залишила право українцям говорити про свої власні військові операції, і мені було б некомфортно давати будь-яку оцінку. І, звичайно, саме це союзники зацікавлені почути безпосередньо від міністра Резнікова, коли він прибуде сюди, до Брюсселя,

– сказала дипломатка.

Під час пресбрифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на даному етапі ще рано говорити, чи стане цей контрнаступ переломним моментом у війні.

"Але ми бачимо, що українці просуваються вперед і звільняють все більше території. Ми знаємо, що чим більше успіхів досягне Україна, тим сильнішою буде її рука за столом переговорів, тим більша ймовірність того, що президент Путін зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою, а повинен вести переговори про справедливий мир", – сказав очільник Альянсу, зазначивши, що прогрес є свідченням мужності українських солдатів.

Одразу після засідання у форматі Рамштайн відбудеться зустріч Комісії Україна – НАТО. Міністр оборони Резніков разом із західними партнерами обговорить продовження воєнної підтримки безпосередньо від Північноатлантичного Альянсу.

Разом із Резніковим союзники НАТО обговорять багаторічний пакет підтримки зі значним фінансуванням задля забезпечення оборони України в довгостроковій перспективі. Це допоможе Україні перейти від радянських стандартів та техніки до стандартів Альянсу, а також вплине на реформування сектору безпеки України.

"Ми повинні гарантувати, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні механізми забезпечення безпеки України, щоб історія не повторилася і щоб Росія не змогла переозброїтися і розпочати новий напад. На саміті у Вільнюсі ми надішлемо потужний сигнал підтримки й солідарності з Україною", – сказав Столтенберг журналістам у середу.

За словами Столтенберга, Україна веде двосторонні переговори з окремими союзниками НАТО щодо гарантій безпеки та передачі зброї для самозахисту у довгостроковій перспективі. Це теж спрямовано на запобігання повторення російського нападу.

Дорожня карта до НАТО для України

На запитання 24 Каналу посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що Сполучені Штати працюють над пакетом практичної та довгострокової підтримки, який буде оголошено у Вільнюсі.

Очікується, що практична підтримка покриватиме потреби Києва задля захисту територіальної цілісності України, у той час, як довгостроковий пакет допомоги передбачатиме модернізацію, стандартизацію та оперативну сумісність української армії. Зазначимо, перед тим як стати офіційним членом Північноатлантичного Альянсу Україна повинна відповідати усім критеріям НАТО.

На саміті ми зможемо більше сказати про нашу довгострокову практичну допомогу і тоді це буде ще один пакет політичної підтримки нашим друзям в Україні, який стане своєрідним сигналом. Я думаю, що це буде новий набір, ну, я б сказала, нових досягнень в категорії зміцнення наших політичних відносин з Україною,

– відповіла Джуліан Сміт 24 каналу.

Це розповів і очільник Північноатлантичного альянсу. Партнери по НАТО узгодять багатосторонню програму і допоможуть Україні перейти від радянських стандартів обладнання, процедур, доктрин до стандартів НАТО і стати повністю сумісною з НАТО.

Представниця США Джуліан Сміт зазначила, що союзники України об'єднані й дуже зацікавлені в тому, щоб мати пакет результатів для Зеленського. Партнери очікують, що президент України доєднається до саміту у Вільнюсі.

Я впевнений, що ми знайдемо хороше рішення після саміту і відправною точкою є те, що члени Альянсу згодні з багатьма питаннями, коли йдеться про членство,

– наголосив Столтенберг.

Щодо представлення дорожньої карти в НАТО для України, Альянс все ще не досягнув політичного консенсусу. Представниця США зазначила, що Сполучені Штати підтримують прагнення України в євроатлантичній інтеграції, а росія не має право вето на політику відкритих дверей НАТО. Проте, дискусії продовжуються, оскільки кожен член Альянсу пропонує свою точку зору. Генеральний секретар НАТО Столтенберг теж підтвердив, що консультації тривають. Він підтвердив, що двері НАТО відкриті і доказом є запрошення Фінляндії та Швеції. Крім того, держави – члени НАТО згодні, що одного дня й Україна доєднається до Альянсу, проте зараз найважливіше зберегти незалежність України.

"Члени Альянсу можуть повністю підтримати будь-яке формулювання, яке вони врешті-решт викладуть в комюніке. Тому я ще раз повторюю, я не хвилююсь. Я думаю, що нам буде що сказати про НАТО й Україну. Ми матимемо на руках конкретні результати і я думаю, що це буде чудова можливість для нас усіх зібратися разом і підтвердити нашу підтримку України не лише зараз, а й у майбутньому", – сказала Джуліан Сміт.

Створення Ради Україна – НАТО

Одним із рішень, які будуть прийняті під час саміту у Вільнюсі є створення Ради Україна - НАТО. Зазначимо, зараз Україна є частиною Комісії Україна – НАТО. Це дозволяє представникам України сидіти за одним столом із партнерами Альянсу. В НАТО такі засідання називають 31+1. Під час засідання в рамках Комісії рішення не приймаються, це лише є платформою для консультацій з партнером.

Перехід від Комісії до Ради змінює фундаментальну динаміку відносин Альянсу із Києвом. Це означатиме, що Україна офіційно буде присутня за столом переговорів, тобто стане 32 державою, яка бере участь в обговореннях.

Якщо союзники погодяться створити Раду з питань України, це фактично означатиме, що в ній буде 32 рівних. Це буде 31 союзник і Україна, які сидітимуть за одним столом на рівних умовах,

– сказав журналістам у штаб-квартирі НАТО Єнс Столтенберг, зазначивши що зараз йде робота над досягненням цього рішення.

Зверніть увагу! Рада Україна – НАТО стане органом, який може приймати рішення, а також матиме глибші структури у вигляді підкомітетів. Таким чином, це буде структура для набагато глибшої співпраці для фактичного прийняття спільних рішень, якщо всі члени Ради будуть згодні.

"Ви знаєте, ми всі сидимо в алфавітному порядку, а ми будемо сидіти за столом як група, щоб обговорити спільні виклики безпеці. Це змінює динаміку, формат і типи розмов, які ви ведете за столом. І це справді одна з можливостей, яку ми розглядаємо", – пояснила представниця США Джуліан Сміт.

Створення такої Ради стало б сигналом про посилення взаємодії України та НАТО. Дипломатка зазначила, що політичні відносини з Україною приносять користь обом сторонам.

Коаліція F-16: Україна домовляється про винищувачі

І хоча рішення про навчання українських пілотів на західних винищувачах було прийнято, офіційних домовленостей про постачання F-16 ще немає. Ця тема стане одним із питань на порядку денного під час засідання у форматі Рамштайн 15 червня. Генеральний секретар НАТО підтвердив, що партнери обговорять підготовку пілотів для посилення захисту повітряного простору України. За його словами, тренування пілотів розпочнеться вже цього літа.

В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції" . В такому випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів , які будуть використовуватися для обслуговування літаків, тому що це дуже складна система,

– анонсував міністр оборони України Олексій Резніков.

Предметно представники України обговорять питання винищувачів із командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн , які приєдналися до коаліції. За словами Резнікова, у складі української делегації будуть представники Повітряних Сил України, які відповідальні за підготовку пілотів та логістичні питання.

Ядерна зброя у Білорусі

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, після 7 - 8 липня росія почне постачати до Білорусі тактичну ядерну зброю. Представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що наразі немає причин для хвилювання, проте в Альянсі продовжать стежити за цими подіями. Загалом, США попереджали росіян про ризик використання будь - якої ядерної зброї і у москві знають, які наслідки їх очікують.

"Ми не бачимо причин зараз змінювати нашу стратегічну позицію, але це жива дискусія і питання, до якого ми знову ж таки ставимось дуже серйозно і будемо продовжувати дуже уважно стежити за ним в рамках усього Альянсу", – сказала дипломатка.

У другий день засідання міністри оборони НАТО обговорять різні аспекти стримування та оборони Альянсу. Зустріч на міністерському рівні у Брюсселі стане останньою перед самітом у Вільнюсі. Очікується, що під час дводенного засідання міністри завершать підготовку перед тим як відбудеться зустріч на рівні держав і урядів у Вільнюсі.