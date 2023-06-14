Об ожиданиях от заседания, дорожной карте для Украины и создании Совета Украины - НАТО рассказывает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Заседание Рамштайна и Комиссия Украина-НАТО

Завтра с одним столом соберутся члены Альянса вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым во время заседания Контактной группы по обороне Украины. Ожидается, что к коллегам присоединится глава Минобороны США Остин Ллойд. Встреча министров состоится на фоне подготовки к саммиту в Вильнюсе, а также украинскому контрнаступлению

По словам постоянного представителя США в НАТО Джулиан Смит, во время заседания украинская сторона поделится подробностями о контрнаступлении, а также отметит свои потребности в реальном времени. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что наиболее очевидной необходимостью является обеспечение Украины оружием, боеприпасами, средствами для технического обслуживания, горючего. Этот вопрос будет рассматриваться в ходе двух встреч завтра. Столтенберг ожидает, что союзники по НАТО объявят новую поддержку Украине.

Отвечая на вопрос корреспондентки 24 Канала об украинском контрнаступлении, Смит призвала спрашивать об оценке у Киева.

Президент Зеленский, конечно, признал, что контрнаступление официально продолжается, но я бы оставила право украинцам говорить о своих собственных военных операциях, и мне было бы некомфортно давать любую оценку. И, конечно, именно это союзники заинтересованы услышать непосредственно от министра Резникова, когда он прибудет сюда, в Брюссель,

– сказала дипломат.

В ходе пресс-брифинга генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данном этапе еще рано говорить, станет ли это контрнаступление переломным моментом в войне.

"Но мы видим, что украинцы продвигаются вперед и освобождают все больше территории. Мы знаем, что чем больше успехов достигнет Украина, тем сильнее будет ее рука за столом переговоров, тем больше вероятность того, что президент Путин поймет, что он не может победить на поле боя, а должен вести переговоры о справедливом мире", – сказал глава Альянса, отметив, что прогресс является свидетельством мужества украинских солдат.

Сразу после заседания в формате Рамштайн состоится встреча Комиссии Украина – НАТО. Министр обороны Резников вместе с западными партнерами обсудит продолжение военной поддержки напрямую от Североатлантического Альянса.

Вместе с Резниковым союзники НАТО обсудят многолетний пакет поддержки со значительным финансированием для обеспечения обороны Украины в долгосрочной перспективе. Это поможет Украине перейти от советских стандартов и техники к стандартам Альянса, а также повлияет на реформирование сектора безопасности Украины.

"Мы должны гарантировать, что когда эта война закончится, будут существовать надежные механизмы обеспечения безопасности Украины, чтобы история не повторилась и чтобы Россия не смогла перевооружиться и начать новое нападение. На саммите в Вильнюсе мы вышлем мощный сигнал поддержки и солидарности с Украиной", – сказал Столтенберг в среду журналистам.

По словам Столтенберга, Украина ведет двусторонние переговоры с отдельными союзниками НАТО по гарантиям безопасности и передаче оружия для самозащиты в долгосрочной перспективе. Это тоже направлено на предотвращение повторения русского нападения.

Дорожная карта в НАТО для Украины

На вопрос 24 Канала посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты работают над пакетом практической и долгосрочной поддержки, который будет объявлен в Вильнюсе.

Ожидается, что практическая поддержка покрывает потребности Киева для защиты территориальной целостности Украины, в то время как долгосрочный пакет помощи будет предусматривать модернизацию, стандартизацию и оперативную совместимость украинской армии. Отметим, что перед тем как стать официальным членом Североатлантического Альянса Украина должна отвечать всем критериям НАТО.

На саммите мы сможем больше сказать о нашей долгосрочной практической помощи, и тогда это будет еще один пакет политической поддержки нашим друзьям в Украине, который станет своеобразным сигналом. Я думаю, что это будет новый набор, ну, я бы сказала, новых достижений в категории укрепления наших политических отношений с Украиной,

– ответила Джулиан Смит 24 канала.

Это рассказал и глава Североатлантического альянса. Партнеры по НАТО согласуют многостороннюю программу и помогут Украине перейти от советских стандартов оборудования, процедур, доктрин к стандартам НАТО и стать полностью совместимой с НАТО.

Представитель США Джулиан Смит отметила, что союзники Украины объединены и очень заинтересованы в том, чтобы иметь пакет результатов для Зеленского. Партнеры ожидают, что президент Украины присоединится к саммиту в Вильнюсе.

Я уверен, что мы найдем хорошее решение после саммита и отправной точкой является то, что члены Альянса согласны со многими вопросами, когда речь идет о членстве,

– подчеркнул Столтенберг.

Что касается представления дорожной карты в НАТО для Украины, Североатлантический союз все еще не достиг политического консенсуса. Представитель США отметила, что Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины в евроатлантической интеграции, а Россия не имеет права вето на политику открытых дверей НАТО. Однако дискуссии продолжаются, поскольку каждый член НАТО предлагает свою точку зрения. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг также подтвердил, что консультации продолжаются. Он подтвердил, что дверь НАТО открыта и доказательством является приглашение Финляндии и Швеции. Кроме того, государства-члены согласны, что однажды и Украина присоединится к Альянсу, однако сейчас важнее всего сохранить независимость Украины.

"Члены Альянса могут полностью поддержать любую формулировку, которую они в конце концов выложат в коммюнике. Поэтому я еще раз повторяю, я не волнуюсь. Я думаю, что нам будет что сказать о НАТО и Украине. Мы будем иметь на руках конкретные результаты и я думаю, что это будет отличная возможность для всех нас собраться вместе и подтвердить нашу поддержку Украины не только сейчас, но и в будущем», – сказала Джулиан Смит.

Создание Совета Украина – НАТО

Одним из решений, которые будут приняты во время саммита в Вильнюсе, является создание Совета Украина - НАТО. Отметим, сейчас Украина является частью Комиссии Украина – НАТО. Это позволяет представителям Украины сидеть за столом с партнерами Альянса. В НАТО такие заседания называют 31+1. Во время заседания в рамках Комиссии решения не принимаются, это только платформа для консультаций с партнером.

Переход от Комиссии к Совету изменяет фундаментальную динамику отношений Североатлантического союза с Киевом. Это будет означать, что Украина официально будет присутствовать за столом переговоров, то есть станет 32 государством, участвующим в обсуждениях.

Если союзники согласятся создать Совет по Украине, это фактически будет означать, что в ней будет 32 равных. Это будет 31 союзник и Украина, которые будут сидеть за столом на равных условиях,

– сказал журналистам в штаб-квартире НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что сейчас идет работа над достижением этого решения.

Обратите внимание! Совет НАТО-Украина станет органом, который может принимать решения, а также будет иметь более глубокие структуры в виде подкомитетов. Таким образом, это будет структура для гораздо более глубокого сотрудничества для фактического принятия совместных решений, если все члены Совета будут согласны.

Вы знаете, мы все сидим в алфавитном порядке, а мы будем сидеть за столом как группа, чтобы обсудить общие вызовы безопасности. Это изменяет динамику, формат и типы разговоров, которые вы ведете за столом. И это действительно одна из возможностей, которую мы рассматриваем", – объяснила представительница США Джулиан Смит.

Создание такого Совета стало сигналом об усилении взаимодействия Украины и НАТО. Дипломатка отметила, что политические отношения с Украиной приносят пользу обеим сторонам.

Коалиция F-16: Украина договаривается об истребителях

И хотя решение об обучении украинских пилотов на западных истребителях было принято, официальных договоренностей о поставках F-16 еще нет. Эта тема станет одним из вопросов в повестке дня во время заседания в формате Рамштайн 15 июня. Генеральный секретарь НАТО подтвердил, что партнеры обсудят подготовку пилотов для усиления защиты воздушного пространства Украины. По его словам, тренировка пилотов начнется уже этим летом.

В рамках заседания мы будем обсуждать подробные вещи "самолетной коалиции". В таком случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут использоваться для обслуживания самолетов, потому что это очень сложная система.

– анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников.

Предметно представители Украины обсудят вопросы истребителей с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к коалиции стран. По словам Резникова, в составе украинской делегации будут представители Воздушных Сил Украины, ответственные за подготовку пилотов и логистические вопросы.

Ядерное оружие в Беларуси

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, после 7 - 8 июля Россия начнет поставлять в Беларусь тактическое ядерное оружие. Представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что пока нет причин для волнения, однако в Альянсе продолжат следить за этими событиями. В общем, США предупреждали россиян о риске использования какого-либо ядерного оружия и в Москве знают, какие последствия их ожидают.

"Мы не видим причин сейчас менять нашу стратегическую позицию, но это живая дискуссия и вопрос, к которому мы опять-таки относимся очень серьезно и будем продолжать очень внимательно следить за ним в рамках всего Альянса", – сказала дипломат.

Во второй день заседания министры обороны НАТО обсудят различные аспекты сдерживания и обороны Североатлантического союза. Встреча на министерском уровне в Брюсселе станет последней перед саммитом в Вильнюсе. Ожидается, что во время двухдневного заседания министры завершат подготовку перед тем, как состоится встреча на уровне государств и правительств в Вильнюсе.