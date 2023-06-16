Після засідання НАТО 15 червня Олексій Резніков розповів, як наразі вибудовується система ППО в Україні. Про це з Брюсселя повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Скоро Україна отримає перші ЗРК "Hawk"

За словами Резнікова, Україна почала розвивати багаторівневу систему ППО:

На найвищому високому рівні перебувають найбільш розвинуті у світі системи ППО: Patriot, Nasams, Iris-T, SAMP-T.

На середньому рівні перебувають системи Crotale, "Гепарди" й все ж поки що ще радянські системи.

На нижчих рівнях наші захисники використовують ПЗРК.

Резніков зазначив, що сили ППО України значно посиляться, коли Україна отримає нові літаки.

Будь-яка повітряна система – це платформа, але вона заповнює певні недоліки протиповітряної оборони,

– пояснив Резніков.

Ба більше, Україна завдяки своїм партнерам нарощуватиме ППО й надалі. Резніков зауважив, що нині партнери України зобов'язалися й надати нашим захисникам нові системи та ракети.

Міністр оборони повідомив, що в червні – липні Україна може отримати перші "Hawk" та ракети до них.

Також він звернув увагу на те, що в Україні почала зароджуватися і морська коаліція, оскільки по 2 кораблі передали Велика Британія та Нідерланди, а Туреччина будує корвет для України.

Низка країн зголосилися посилити українську ППО