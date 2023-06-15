Ллойд Остін зазначив, що країни впевнені у навчанні, можливостях, які мають ЗСУ, завдяки допомозі "Рамштайну". За його словами, один з пріоритетів – забезпечити постачання для Сухопутних сил, пише 24 Канал.
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Що відомо про результати "Рамштайну"
Глава Пентагону заявив, що:
- командування сил США в Європі говорило про постачання зброї в Україну, її ремонт та майбутні поставки;
- говорив з Польщею та Німеччиною щодо їх зусиль з підтримки та обслуговування танків Leopard;
- обговорив з Данією та Нідерландами навчання українських пілотів, включно з навчанням на F-16.
Це повертає мене до одного з пріоритетів цієї контактної групи – ми хочемо забезпечити постачання для Сухопутних сил. Особливо це важливо з огляду на напади Росії ракетами та дронами на українських цивільних,
– заявив Остін.
Глава Міноборони США додав, що ці незаконні атаки спрямовані на те, щоб зламати волю українського народу. Однак протиповітряна оборона Україна успішно використовує системи перехоплення, які надали учасники "Рамштайну".
13 зустріч у форматі "Рамштайн": що відомо
- Вранці 15 червня глава Міністерства оборони України прибув до Брюсселя на зустріч у форматі "Рамштайн". Раніше Олексій Резніков пояснював, що мають говорити про ППО, "авіаційну коаліцію", навчання українських пілотів та передачу винищувачів.
- У Пентагоні пояснювали, що основною темою обговорення буде "авіаційна коаліція". Також говоритимуть про потреби ЗСУ, запчастини, оперативну сумісність озброєння та підготовку пілотів винищувачів.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що на 13-му "Рамштайні" говоритимуть про передачу Україні систем ППО та F-16. Окрім того, ЗСУ потрібна не тільки техніка, але і велика кількість боєприпасів до неї. Детальніше читайте за посиланням.