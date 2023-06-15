Ллойд Остін зазначив, що країни впевнені у навчанні, можливостях, які мають ЗСУ, завдяки допомозі "Рамштайну". За його словами, один з пріоритетів – забезпечити постачання для Сухопутних сил, пише 24 Канал.

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Глава Пентагону заявив, що:

командування сил США в Європі говорило про постачання зброї в Україну, її ремонт та майбутні поставки;

говорив з Польщею та Німеччиною щодо їх зусиль з підтримки та обслуговування танків Leopard;

обговорив з Данією та Нідерландами навчання українських пілотів, включно з навчанням на F-16.

Це повертає мене до одного з пріоритетів цієї контактної групи – ми хочемо забезпечити постачання для Сухопутних сил. Особливо це важливо з огляду на напади Росії ракетами та дронами на українських цивільних,

– заявив Остін.

Глава Міноборони США додав, що ці незаконні атаки спрямовані на те, щоб зламати волю українського народу. Однак протиповітряна оборона Україна успішно використовує системи перехоплення, які надали учасники "Рамштайну".

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