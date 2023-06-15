На "Рамштайні", що проходить 15 червня, присутні ті ж представники Повітряних сил ЗСУ, що і на попередніх зустрічах. Про те, що робота над передачею Україні авіації ведеться постійно, а не лише на публічних засіданнях, Юрій Ігнат розповів у прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також Остання зустріч перед Вільнюсом: чого чекати Україні від "Рамштайну" в Брюсселі

Що відомо про делегацію від України

Речник Повітряних сил розповів, що не може розголосити наразі склад української делегації, і відомо про неї стане вже безпосередньо під час засідання.

Публічні засідання, де виголошують якісь рішення – це одне. Але ж є робота у рамках "Рамштайну" – та робота, яка є невидимою, вона не припиняється жодного дня. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Олещук щодня на зв'язку з партнерами з країн Заходу,

– заявив Ігнат.

Він повідомив, що Україна наразі напряму залежить від партнерів у питаннях поставки зенітних керованих ракет. Зокрема, він зауважив, що з початку вторгнення Україні вже вдалося збити 3 333 безпілотники, але на кожен з них витрачаються зенітні ракети, тож їхні запаси необхідно постійно поповнювати.

"Треба розуміти, що на кожну таку ціль іноді потрібно і дві ракети використовувати. І ми повинні нарощувати поставки західних країн. Не був готовий Захід до таких масштабних дій в Україні", – повідомив Ігнат.

Речник Повітряних сил також зауважив, що перш за все Україні необхідно кількісно збільшувати запас систем ППО, аби захистити усі напрямки та важливі об'єкти інфраструктури.

ЗСУ не можуть озвучувати кількість наявних ракет

Ігнат повідомив, що в Україні не можуть розголошувати, чи достатньо ЗСУ зенітних ракет для оборони і контрнаступу, адже цими даними може скористатися ворог.

Ми не можемо озвучувати наявну кількість нашого озброєння, номенклатури, ракет і так далі. Ми можемо говорити лише про те, що ми їх дуже багато використовуємо в контексті травневих атак та вже червневих,

– заявив речник Повітряних сил.

Але наголосив він і на тому, що Україні постійно надають необхідне озброєння, зокрема і в рамках "Рамштайну", і протиповітряна оборона України постійно посилюється.

Очікування щодо зустрічі "Рамштайн"

Ігнат переконаний, що на зустрічі будуть обговорювати передачу Україні літаків, і він сподівається, що на "Рамштайні" пролунають більш конкретні заяви щодо кількості та термінів передачі Україні винищувачів.

Ви знаєте, що зараз в рамках авіаційної коаліції вирішується: хто, скільки, на яких підставах надасть нам авіаційну техніку в подальшому,

– повідомив він.

Наголосив Ігнат і на тому, що процес передачі літаків надзвичайно комплексний та дуже дороговартісний. Один літак F-16, навіть той, що вже був у використанні, коштує десятки мільйонів доларів. Також він зауважив, що все ще не вирішене питання щодо того, де будуть обслуговуватися передані винищувачі, адже авіабази в Україні "заточені під радянські літаки".

Що відомо про зустріч у форматі "Рамштайн": останні новини