Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. За його словами, також порушать питання про підняття планки у забезпеченні України новими ЗРК.

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"Годинники синхронізуються"

Черник зазначив, що вже точно зрозуміло: Україна отримає авіацію від партнерів. На його думку, під час 13-го "Рамштайну" точно стане відомо, які саме літаки нададуть для ЗСУ.

Думаю, що годинники завтра синхронізуються: порядок, кількість, хто і найголовніше – ремонт та забезпечення технічного обслуговування машин. Бій – це, звичайно, головне завдання машини, але десь вона має проходити обслуговування,

– наголосив він.

Військовий експерт підкреслив, що усі "дивляться у бік" винищувачів F-16. Він нагадав, що є інформація про F/A-18 Hornet, які має Австралія, Швеція має Saab JAS 39 Gripen, Німеччина – Panavia Tornado. Також це може бути Eurofighter Typhoon.

На його думку, також під час зустрічі обговорять підняття планки щодо забезпечення ЗСУ сучасними зенітно-ракетними комплексами, а також розгортання логістичних вузлів, найімовірніше, у Польщі та Чехії, для ремонту пошкодженої техніки, яка вже є у наявності.

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