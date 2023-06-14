Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. За його словами, також порушать питання про підняття планки у забезпеченні України новими ЗРК.
Дивіться також Остання зустріч перед Вільнюсом: чого чекати Україні від "Рамштайну" в Брюсселі
"Годинники синхронізуються"
Черник зазначив, що вже точно зрозуміло: Україна отримає авіацію від партнерів. На його думку, під час 13-го "Рамштайну" точно стане відомо, які саме літаки нададуть для ЗСУ.
Думаю, що годинники завтра синхронізуються: порядок, кількість, хто і найголовніше – ремонт та забезпечення технічного обслуговування машин. Бій – це, звичайно, головне завдання машини, але десь вона має проходити обслуговування,
– наголосив він.
Військовий експерт підкреслив, що усі "дивляться у бік" винищувачів F-16. Він нагадав, що є інформація про F/A-18 Hornet, які має Австралія, Швеція має Saab JAS 39 Gripen, Німеччина – Panavia Tornado. Також це може бути Eurofighter Typhoon.
На його думку, також під час зустрічі обговорять підняття планки щодо забезпечення ЗСУ сучасними зенітно-ракетними комплексами, а також розгортання логістичних вузлів, найімовірніше, у Польщі та Чехії, для ремонту пошкодженої техніки, яка вже є у наявності.
Черник про новий "Рамштайн": дивіться відео
Авіація для України: останні новини
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навчання українських пілотів на F-16 почнуться вже цього літа. Після початку навчань українських пілотів Альянс має розв'язати питання щодо передачі F-16для України.
- Український посол подав запит на інформацію про 41 списаний винищувач F-18, що зберігається на авіабазі на північ від Сіднея в Австралії.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 10 червня заявив, що його країна планує передати Україні один з конфіскованих літаків Росії – Ан-124 "Руслан".