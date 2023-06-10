Крім цього, канадський уряд надасть новий пакет військової допомоги для нашої країни. Про це стало відомо з пресконференції прем'єра Трюдо з українським президентом Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

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Канада хоче надати Україні нову військову допомогу

Очільник уряду Канади наголосив, що конфіскований літак Ан-124 "Руслан" відправлять у рамках нового пакету військової допомоги. Окрім повітряного судна, до пакету допомоги також увійдуть 10 тисяч артилерійських снарядів і 76 бронеавтомобілів Roshel Senator.

Трюдо також заявив, що Канада долучиться до коаліції винищувачів F-16 для України. До того ж країна виділить 500 мільйонів канадських доларів фінансової допомоги.

Що відомо про літак Ан-124 "Руслан" Це один із найбільших серійних вантажних літаків у світі. Всього таких літаків 55 у світі.

Росія експлуатує 36 Ан-124. з них десять належать підсанкційній "Волга-Днєпр". Ця компанія перевозить вантажі для російської нафтогазової й аерокосмічної промисловості.

Літаки Ан-124 "Руслан" використовуються для перевезення локомотивів, яхт, фюзеляжів літаків і багатьох інших великогабаритних вантажів. Ан-124 має систему присідання опор шасі, що дозволяє легко здійснювати завантаження.

У березні 2022 року український суд ухвалив рішення заарештувати 12 літаків Ан-124 "Руслан", якими володіє найбільший російський комерційний авіаперевізник "Волга-Днєпр".

Відтоді українські правоохоронці у співпраці із колегами з Європи, США та Канади вживали заходів для арешту цих літаків, а також розробляли універсальний правовий механізм, який дозволить конфіскувати ці літаки на користь України.

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