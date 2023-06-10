Крім цього, канадський уряд надасть новий пакет військової допомоги для нашої країни. Про це стало відомо з пресконференції прем'єра Трюдо з українським президентом Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.
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Канада хоче надати Україні нову військову допомогу
Очільник уряду Канади наголосив, що конфіскований літак Ан-124 "Руслан" відправлять у рамках нового пакету військової допомоги. Окрім повітряного судна, до пакету допомоги також увійдуть 10 тисяч артилерійських снарядів і 76 бронеавтомобілів Roshel Senator.
Трюдо також заявив, що Канада долучиться до коаліції винищувачів F-16 для України. До того ж країна виділить 500 мільйонів канадських доларів фінансової допомоги.
Що відомо про літак Ан-124 "Руслан"
- Це один із найбільших серійних вантажних літаків у світі. Всього таких літаків 55 у світі.
- Росія експлуатує 36 Ан-124. з них десять належать підсанкційній "Волга-Днєпр". Ця компанія перевозить вантажі для російської нафтогазової й аерокосмічної промисловості.
- Літаки Ан-124 "Руслан" використовуються для перевезення локомотивів, яхт, фюзеляжів літаків і багатьох інших великогабаритних вантажів. Ан-124 має систему присідання опор шасі, що дозволяє легко здійснювати завантаження.
- У березні 2022 року український суд ухвалив рішення заарештувати 12 літаків Ан-124 "Руслан", якими володіє найбільший російський комерційний авіаперевізник "Волга-Днєпр".
- Відтоді українські правоохоронці у співпраці із колегами з Європи, США та Канади вживали заходів для арешту цих літаків, а також розробляли універсальний правовий механізм, який дозволить конфіскувати ці літаки на користь України.
Трюдо приїхав у Київ з неанонсованим візитом
- Прем'єр Канади Джастін Трюдо 10 червня прибув з неоголошеним візитом до української столиці. Разом з ним завітала й канадська віцепрем'єрка Христя Фріланд.
- Мету візиту Трюдо не розголошували. Однак, ймовірно, канадський прем'єр обговорить з Зеленським допомогу жителям Херсонщини, які потерпають від наслідків підриву Каховської ГЕС, а також збройну підтримку Збройних Сил нашої країни.
- Це другий візит канадського посадовця до України. Трюдо неодноразово заявляв, що Канада продовжить підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.