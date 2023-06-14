Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Чернык. По его словам, также поднимут вопрос о поднятии планки в обеспечении Украины новыми ЗРК.
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"Часы синхронизируются"
Чернык отметил, что уже точно понятно: Украина получит авиацию от партнеров. По его мнению, во время 13 "Рамштайна" точно станет известно, какие именно самолеты предоставят для ВСУ.
Думаю, что часы завтра синхронизируются: порядок, количество и самое главное – ремонт и обеспечение технического обслуживания машин. Бой – это, конечно, главная задача машины, но где-то она должна проходить обслуживание,
– подчеркнул он.
Военный эксперт подчеркнул, что все "смотрят в сторону" истребителей F-16. Он напомнил, что есть информация о F/A-18 Hornet, которые имеет Австралия, Швеция имеет Saab JAS 39 Gripen, Германия – Panavia Tornado. Также это может быть Eurofighter Typhoon.
По его мнению, также во время встречи обсудят поднятие планки по обеспечению ВСУ современными зенитно-ракетными комплексами, а также развертывание логистических узлов, скорее всего, в Польше и Чехии, для ремонта поврежденной техники, которая уже есть в наличии.
Чернык о новом "Рамштайне": смотрите видео
Авиация для Украины: последние новости
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 начнутся уже этим летом. После начала учений украинских пилотов Альянс должен решить вопрос передачи F-16 для Украины.
- Украинский посол подал запрос на информацию о 41 списанном истребителе F-18, которые хранятся на авиабазе к северу от Сиднея в Австралии.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 июня заявил, что его страна планирует передать Украине один из конфискованных самолетов России – Ан-124 "Руслан".