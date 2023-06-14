После решения всех вопросов обучения пилотов, Альянс перейдет к обсуждению передачи истребителей. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга, сообщает 24 Канал.
К теме Может ли F-16 уничтожить российский МиГ-31К: авиаэксперт объяснил, как работает истребитель
Вопрос обучения уже решен
Столтенберг подчеркнул, что страны-члены НАТО уже приняли решение по обучению украинских пилотов. Генсек Альянса подчеркнул, что члены поддержали обучение после проведения консультаций. Кроме того, его будут рассматривать и дальше, в частности – на встрече в формате "Рамштайн".
"Есть решение. Уже несколько членов НАТО поддержали, это было после консультаций, что начнется обучение пилотов. Этот вопрос будет рассматриваться и завтра после встречи контактной группы", – заявил генсек НАТО.
Кроме того, после этого Альянс должен решить вопрос передачи F-16. По словам Столтенберга, обсуждения начнутся после начала учений украинских пилотов. На уточняющий вопрос генсек ответил, что начнутся они уже этим летом.
Союзники дали четко понять, что учения начнутся вскоре, этим летом,
– подчеркнул Столтенберг.
Обучение пилотов на F-16: коротко
- Джо Байден объявил об историческом решении – США будут учить украинских пилотов управлять истребителями четвертого поколения F-16.
- После этого страны-члены НАТО объявили о создание коалиции истребителей. В настоящее время в нее вошли 8 стран: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция.
- По информации СМИ, первой начать обучение украинских пилотов может Великобритания. Украина якобы уже отобрала 20 летчиков, владеющих английским языком и которые могут пройти обучение максимально быстро.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что обучение будет происходить несколькими волнами. По его словам, первые группы уже сформированы.
- Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква намекнул, что украинские пилоты будут овладевать не только F-16. Он утверждает, что они будут учиться и на других западных истребителях.