После решения всех вопросов обучения пилотов, Альянс перейдет к обсуждению передачи истребителей. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга, сообщает 24 Канал.

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Вопрос обучения уже решен

Столтенберг подчеркнул, что страны-члены НАТО уже приняли решение по обучению украинских пилотов. Генсек Альянса подчеркнул, что члены поддержали обучение после проведения консультаций. Кроме того, его будут рассматривать и дальше, в частности – на встрече в формате "Рамштайн".

"Есть решение. Уже несколько членов НАТО поддержали, это было после консультаций, что начнется обучение пилотов. Этот вопрос будет рассматриваться и завтра после встречи контактной группы", – заявил генсек НАТО.

Кроме того, после этого Альянс должен решить вопрос передачи F-16. По словам Столтенберга, обсуждения начнутся после начала учений украинских пилотов. На уточняющий вопрос генсек ответил, что начнутся они уже этим летом.

Союзники дали четко понять, что учения начнутся вскоре, этим летом,

– подчеркнул Столтенберг.

Обучение пилотов на F-16: коротко